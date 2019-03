Zum Abschied den vordersten Wagen: Chläus Schönenberger gibt Mosnanger Fasnachtspräsidium ab Über 3000 Schaulustige verfolgten das Geschehen am sonntäglichen Fasnachtsumzug in Mosnang. Es ging um einen Böögg, Hellsichtige oder um Trump. Peter Jenni

Bevor Chläus Schönenberger das Amt an seinen Nachfolger Thomas Näf übergibt, behält er im Zylinder oben noch die Übersicht. (Bild: Peter Jenni)

Trotz seines Rücktritts nach 36 Jahren Gründungsmitglied im Fasnachtskomitee Mosnang (Fakomo), davon die letzten 26 Jahre als Präsident, behielt Chläus Schönenberger am sonntäglichen Umzug den Überblick. Mehr als 3000 Zuschauer verfolgten die Fahrt der Nummer null auf dem Umzugsprogramm, mit dem amtierenden Präsidenten zuoberst im Zylinder und seinem designierten Nachfolger darunter, direkt vor dem grossen Antlitz des Scheidenden.

Ein mögliches Windrad auf dem Älpli beschäftigt auch in Mosnang. (Bild: Peter Jenni)

Werner Scherrer, der die Präsidenten-Sänfte geplant und gebaut hat, steuerte das Zugfahrzeug, einen blitzblank polierten Einachser, persönlich durch das riesige Zuschauerspalier von der Sonnhaldenstrasse ins Unterdorf. Dahinter folgten 50 weitere Gruppen und Wagen, darunter die Guggemusig Moslig (GMM) in ihrer neuen Montur und dem Böögg mit dem Kopf von Chläus Schönenberger im Schlepptau. Es ist unglaublich, mit wie viel Fantasie die Vereine und Schulklassen den Zuschauern imposante Sujets präsentierten, die mit viel Arbeit verbunden waren. Die GMM und fünf weitere Guggen sorgten musikalisch für beste Stimmung.

Traditionsgemäss präsentiert sich die Guggemusig Moslig am Fasnachtsumzug jeweils im neuen Outfit. (Bild: Peter Jenni)

Zuerst staunte das Publikum, als die Männerriege den Wagen 22 mit Christian von Libingen an Bord vorstellte. Doch das Staunen dürfte schnell Spekulationen gewichen sein, ob sich da eine Verlobung zwischen Christina von Dreien und dem neugeborenen Christian von Libingen anbahnen könnte. Einerlei, der Umzug war um eine Attraktion reicher geworden. Nachdem auch der Wagen der Landjugend mit den Bewohnern des Altersheims Hofwis am Zielort eingetroffen war, setzte Chläus Schönenberger den Böögg in Brand und die Guggen setzten zum Monsterkonzert an.

Der Präsident durfte sich beim Böögg nicht lange Zeit lassen, denn es dauerte nur wenige Minuten, bis sein Kopf mit einem gewaltigen Knall in alle Richtungen verflog. Am frühen Abend liessen das Fakomo und die ehemaligen Mitglieder ihren Chläus nochmals hochleben, wobei ihnen der Gesprächsstoff bestimmt nicht ausgegangen ist.

