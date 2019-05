Glosse Neuer Internetauftritt des Kantons St.Gallen zeigt einen Wattwiler Bahnhof aus längst vergangener Zeit 2013 wurde der neu gestaltete Bahnhofplatz in Wattwil mit dem Bushof eingeweiht. Trotz langen Diskussionen, die diesem Umbau vorangegangen sind, scheint dies in St.Gallen nicht bekannt zu sein. Zumindest lässt dies der neue Internetauftritt des Kantons vermuten. Sabine Camedda

Der Pomp war bescheiden, mit dem der Kanton St.Gallen vor nicht einmal einem Monat seinen neuen Internetauftritt angekündigt hat. Die Webseite des Kantons St.Gallen sei die wichtigste Informationsquelle für die Einwohnerinnen und Einwohner, wenn sie Informationen zu staatlichen Dienstleistungen suchen. Deshalb erfolgte die Überarbeitung des Internetauftritts aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer, steht in der dazu veröffentlichten Medienmitteilung.

Der Bahnhof Wattwil im Vergleich Vor 2013 Seit 2013 Dieses alte Bild vom Bahnhof Wattwil ist auf der neuen Webseite des Kantons St. Gallen zu sehen. (Bild: Kanton SG)

Ein Bilderbuchbild mit Kühen und Bergen

Dem ist grundsätzlich nichts entgegen zu halten. Nur vielleicht der Hinweis, dass die Macher des Internetauftritts besser auf die Bilder hätten schauen sollen. Auf den ersten Blick sieht ja alles tiptop und modern aus. Jeweils ein grosses Bild ziert die Startseiten zu den einzelnen Themen. Geht es um «Umwelt und Natur», sehe ich ein Bilderbuchbild par excellence, das jedem Klischee der Schweiz entspricht. Ein grüner Hügel mit Braunvieh und einem stattlichen Bauernhof, dahinter der Schafberg mit einem leichten Schneehut – ein Souvenir des Winters.

Das Bild zum Thema «Sicherheit» zeigt, wenig überraschend, einen Polizisten, der vor einem Streifenwagen steht. Ein paar Klicks weiter, dann bleibt mein Blick auf der Illustration zum Thema Verkehr haften. Sie kommt mir bekannt vor, aber wo ist das? Das ist doch …?, werweisse ich. Und komme doch nicht drauf.

Wo sind denn die Autos und die Bäume hin?

Dann kann ich den abgebildeten Bahnhof schliesslich einordnen: Wattwil. Aber was ist es, was mich auf dem Bild so irritiert? Genau, die Bäume und die Autos, die vor dem Bahnhofsgebäude parkieren. Sind denn die unzähligen Bausitzungen zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes, an welchen Vertreter des Kantons St.Gallen teilgenommen haben, nicht protokolliert? Sind die Stimmen einzelner, die sich über den «Chrüzlistich» aufgeregt haben, nicht bis in die Hauptstadt gedrungen?

Lieber Kanton, lass’ dir sagen: Seit über sechs Jahren gehört dieses Bild der Vergangenheit an. Doch als ich zum Vergleich ein Bild vom Bahnhof von heute knipse, sage ich mir, dass die Bildauswahl des Kantons für Wattwil schmeichelhaft ist. Das gelb gestrichene Bahnhofsgebäude ist heute der einzige Farbtupfer in der grauen Betonwelt. Zu allem Unglück ist es gerade jetzt noch eingerüstet. Und der Bus, der an der Haltestelle steht, ist überdies blau-weiss. Nichts gegen das leuchtende Postautogelb auf der älteren Aufnahme.

Eine Hoffnung bleibt uns Toggenburgern: Der Kanton ruft die Bevölkerung auf, Bilder auf die Internetseite hochzuladen. Diese würden vielleicht bald einmal die Startseite zieren. Wie wäre es mit einem aktuellen Bild? Mit den grünen Hügeln des Toggenburgs und den verschneiten Churfirsten im Hintergrund. Und im Fokus der Spital in Wattwil. Mit etwas Glück wäre das Bild auch dann noch online, wenn der Kanton längst andere Ideen umgesetzt hat.