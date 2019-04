Neue Leiterin im Ressort Pflege der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg Seit dem 1. April leitet Kristin Neumann das Ressort Pflege mit rund 380 Mitarbeitenden.

Kristin Neumann. (Bild: PD)

Der Verwaltungsrat der Spitalverbunde des Kantons St.Gallen hat Kristin Neumann auf den 1. April zur neuen Leiterin Ressort Pflege und Mitglied der Geschäftsleitung der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) gewählt. Kristin Neumann schloss ihre Ausbildung in Deutschland ab und arbeitete ab 2001 als diplomierte Pflegefachfrau an verschiedenen Stellen. 2003 absolvierte sie den Nachdiplomstudiengang in Intensivpflege. Seit 2008 ist sie in Führungspositionen auf verschiedenen Stufen tätig.

Am 1. März 2016 trat Kristin Neumann als Bereichsleiterin Spezialstationen in die Dienste der SRFT ein. Ihr Bereich umfasst die beiden Überwachungsstationen (IMCs) und Notfallstationen, das Ambulatorium in Wil sowie die OP- und Anästhesiepflege. Ausserdem übt sie die Funktion der stellvertretenden Ressortleiterin aus. Daneben absolviert sie berufsbegleitend an der Hochschule für Wirtschaft das Studium zum Master of Advanced Studies in Health Care Management. Die 37-Jährige übernimmt als Leiterin Ressort Pflege einen Verantwortungsbereich mit rund 380 Mitarbeitenden. (pd/lim)