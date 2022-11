Neubau Am 14. November beginnt für die Clientis Bank Toggenburg AG eine neue Zeitrechnung – sie bezieht ihren Neubau im Zentrum von Kirchberg Der Kirchberger Dorfkern wurde in den vergangenen zwei Jahren umgestaltet. Nach dem Volg nimmt nun auch die Clientis Bank Toggenburg AG die Arbeit in ihren neuen Räumen auf.

Die Schalterhalle der neuen Clientis Bank Toggenburg AG in der Kirchberger «Zentrumsüberbauung» – am 14. November wird sie fertig eingerichtet sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Kirchberger Dorfzentrum verändert sich. Bis im Jahr 2024 entstehen in der «Zentrumsüberbauung» für 34,5 Millionen Franken der neue Hauptsitz der Clientis Bank Toggenburg AG, der neue Volg-Dorfladen, Wohneinheiten, Ateliers, Gewerberäume, eine Tiefgarage und Aussenparkplätze. Die gesamte Fläche der Überbauung beträgt rund 5500 Quadratmeter.

Vier von sechs Gebäuden sind in diesem Jahr bezugsbereit. Während der Volg-Dorfladen das Provisorium im ehemaligen Postgebäude verlassen hat und die Kundinnen und Kunden seit dem 5. November in den neuen Räumlichkeiten bedient, steht der Umzug der Clientis Bank Toggenburg AG in diesen Tagen an. Am Montag, 14. November, öffnet das Finanzinstitut seine Tür erstmals am neuen Standort.

Umzug muss sorgfältig geplant sein

«Eine Bank zu zügeln und neu einzurichten, erfordert einiges an Planung. Es gibt diverse Vorbereitungsarbeiten, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Allen voran die Sicherheitsvorkehrungen», sagt Andreas Fässler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Toggenburg AG. Gemäss ihm würden in Zukunft nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Mitarbeitenden vom neuen, modernen Bankgebäude profitieren.

Eine Co-Working-Zone gehöre daher genauso dazu wie Arbeitsplätze, an denen ruhig und konzentriert gearbeitet werden kann. Fässler sagt: «Die Wünsche und Ideen unserer Mitarbeitenden haben wir von Beginn an in die Planung miteinbezogen.» Der Einbau einer Dusche gehöre zu diesen Wünschen. Das ermögliche den Mitarbeitenden, über Mittag Sport zu treiben und anschliessend frisch an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Keine Ein- und Auszahlungen am Schalter

In der neuen Bank gebe es einige Neuerungen und Vorteile für die Kundinnen und Kunden. Der Bezug von Bargeld am Bankomaten gehöre ebenso dazu wie die Möglichkeit, Einzahlungen zu tätigen. Zudem stehe in der Kundenhalle ein Beratungsschalter zur Verfügung. Neu ist hingegen, dass es keine Ein- und Auszahlungen von Bargeld mehr am Schalter geben wird. Dazu sagt Fässler:

Andreas Fässler, Geschäftsleiter Clientis Bank Toggenburg AG. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir haben festgestellt, dass die Schaltertransaktionen in den letzten Jahren stark abgenommen haben.»

Weiter erklärt er: «Die meisten unserer Kundinnen und Kunden nutzen das E-Banking sowie ihre Kredit- und Debitkarten für Zahlungen. Bargeld wird immer weniger genutzt.» Die Kundinnen und Kunden seien auch ohne Schalter nicht sich selbst überlassen. Die Kundenberaterinnen und -berater wären in der Kundenhalle vor Ort und stünden bei Fragen oder Unklarheiten unterstützend zur Seite.

24-Stunden-Zone mit Schrankfächern

Als weiteren Vorteil erwähnt Fässler die 24-Stunden-Zone mit Schrankfächern. «Die Kundinnen und Kunden haben dadurch jederzeit Zugriff auf ihr Schliessfach und sind deshalb nicht mehr von Banköffnungszeiten abhängig.»

Für Fässler ist wichtig, dass er in wenigen Tagen mit seinen Mitarbeitenden eine modern eingerichtete Bank beziehen darf. «Das ist nicht nur für uns als Mitarbeitende der Bank ein Vorteil, sondern auch für die Kundinnen und Kunden. Und letztlich haben wir die Bank nicht für hier und jetzt gebaut, sondern für die Zukunft.»

Weil die Mitarbeitenden der Bank in den Tagen nach der Neueröffnung mit weiteren Umzugsarbeiten beschäftigt sind – das alte Bankgebäude soll bis Ende Jahr leer sein –, ist ein Eröffnungsfest erst im kommenden Frühjahr geplant. Im Januar 2023 werden das alte Bankgebäude sowie das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft abgerissen. Anschliessend werden zwei weitere Neubauten realisiert. Die Eröffnung ist im Jahr 2024 geplant.