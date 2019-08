Neu St.Johann: Neues Leben in stillgelegter Fabrik

Die Brauerei St.Johann in Neu St.Johann hat sich die Förderung der Braukultur im Toggenburg auf die Fahne geschrieben. Dazu hat sie am Samstag, 24. August, einen ersten Bierkulturtag ins Leben gerufen. Mehrere Heimbrauer aus der Region werden von 10 bis 18 Uhr auf dem Brauereiareal ihre Begeisterung fürs Brauen zur Schau stellen und die Besucher live am Brauprozess teilhaben lassen.

Dazu gibt es mehrere kostenlose Brauereiführungen. Um 11.30 Uhr wird das Fass des neuen Saisonbiers, des Scotch Ale, angestochen und die Spezialität darf mit den üblichen 30 Liter Freibier probiert werden. Das Programm ist aber nicht nur auf Bierliebhaber ausgerichtet. Auf dem grossen Vorplatz soll ein Marktgefühl entstehen.

Kinder können sich auf einer Hüpfburg verweilen, die Musikgesellschaft Nesslau-Neu St.Johann spielt zum Konzert auf und an Ständen gibt es verschiedene Speisen. (sas)