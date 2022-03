Neu St.Johann Gülle in der Luteren: Wahrscheinlich ist deutlich mehr ausgelaufen als anfangs angenommen Am Samstag ist Gülle in die Luteren geflossen. Das kantonale Amt für Fischerei geht davon aus, dass in einem Seitenbach der Luteren alle Fische verendet sind. Die Ökosysteme in den umliegenden Gewässern dürften Jahre brauchen, um sich zu erholen.

Ein Passant bemerkte die Verschmutzung der Luteren. Bild: PD

Neue Erkenntnisse zur Verschmutzung der Luteren bei Neu St.Johann. Wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage mitteilt, dürfte deutlich mehr Gülle in den Bach gelaufen sein als zunächst angenommen. Erste Schätzungen waren von 2000 bis 3000 Litern Gülle ausgegangen, die am Samstag von einem Landwirtschaftsbetrieb neben der Herrenmühlestrasse in den Bach gelangt waren.

Wie gross die Menge tatsächlich war, wird derzeit durch den Schadendienst des Kantons St.Gallen abgeklärt. Erfahrungsgemäss sei das aber schwierig zu eruieren, gibt Florian Schneider zu bedenken.

Abpumpen der Gülle funktionierte nicht

Auch zum Grund des Gülleaustritts nennt die Kantonspolizei neue Details. Weil das Abpumpen der Gülle nicht wie üblich funktionierte, sei ein Sammelschacht überlaufen und die Gülle in einen Strassenschacht gelangt. Dieser führt in die Luteren. Ein Passant, der die Verunreinigung des Wassers bemerkt hatte, informierte die Notrufzentrale des Kantons.

Wie viele Fische und welche anderen Tiere im Bach und den umliegenden Gewässern gestorben sind, ist gemäss Michael Kugler von der Abteilung Fischerei des Kantons St.Gallen ebenfalls noch unklar. Doch auch wenn das Ausmass des Unglücks noch unbekannt ist:

«Beim Fischbestand im Leebach muss von einem Totalausfall ausgegangen werden. »

Der Leebach ist ein Seitenbach der Luteren. Neben den Fischen seien sicherlich auch Wasserinsekten und Krabbeltiere wie kleine Krebse schwer geschädigt. Diese sind für Fische wiederum eine wichtige Nahrungsquelle.

Ähnliche Fälle ereigneten sich in den letzten Monaten in Mühlrüti und im Appenzellerland. In Mühlrüti verendeten 700 Fische. Wenn Gülle in einen Bach fliesst, entzieht das Ammoniak dem Wasser den Sauerstoff, die Fische ersticken. Bis sich das Leben in verschmutzten Bächen regeneriert, kann es Jahre dauern. Michael Kugler rechnet auch für das Ökosystem Leebach mit einer längeren Erholungszeit.