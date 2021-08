Neu St.Johann Die Klangwelt verwandelte das Johanneum in einen magischen Ort für alle Sinne Wer am Wochenende das Klostergelände in Neu St.Johann besuchte, wurde vielfältigster Klänge und Gerüche inne. Die Klangwelt Toggenburg sorgte dort für einen Höhepunkt in ihrem Festivaljahr.

Das Zusammenspiel von Musik und Lokalität machten den Anlass zu einem einmaligen Erlebnis. Bild: PD

(pd/uh) Der Klosterhof erstrahlte am Freitagabend in stimmigem Licht, als sich Christian Zehnders expressiver Oberton-Gesang in den Toggenburger Nachthimmel ergoss. Der künstlerische Leiter der Klangwelt führte die Gäste der «Tavolata musicale» auf eine kulinarische und musikalische Reise, die weit über die Alpen führte. Dazu brachten die beiden armenischen Musikerinnen von «Tiezerk» mit ihrem Konzert einen Hauch Nahost in den Osten der Schweiz.

Die Besucherinnen und Besucher der Tavolata konnten sich an der Raffinesse von einfachen, traditionellen Speisen aus dem Alpenraum erfreuen.

Die Gäste erwartete ein ungewöhnlicher, spannungsvoller Rundgang durchs Kloster mit überraschenden Klängen. Bild: PD

Es gab Gschwellti mit alten Kartoffelsorten sowie Toggenburger Spitzenkäse. Gastkoch Michael Real von der «Weinlaube» in Schellenberg FL und die Küchencrew des Johanneums verblüfften mit ihrem Können. Parallel dazu erzählte der Ostschweizer Ernährungsforscher Dominik Flammer kritische Geschichten, wie unsere Lebensmittel entstanden sind und wie weit wir uns mit unserem heutigen Gewohnheiten von den einfachen, aber gehaltvollen und giftfreien Ernährung unserer Vorfahren entfernt haben.

Magischer Kreuzgang

Am Samstag fand sich vor den Pforten des Klosters Neu St.Johann alle neunzig Minuten eine Menschentraube ein. Die Gäste erwartete ein ungewöhnlicher, spannungsvoller Rundgang durchs Kloster mit überraschenden Klängen. Zu Beginn spielten die Organisten Hansjürg Gutgsell und Michael Risch auf den beiden Orgeln der Kirche – etwas, was zuvor noch nie zu hören war.

Profi-Schlagzeugerin Béatrice Graf stellte ihr Können unter Beweis. Bild: PD

Dann wurden die Gäste in verschiedene Räume des Klosters geführt. Dort hörten sie jeweils zehnminütige, stimmungsvolle Performances des Pianisten Luzius Schuler, der Profi-Schlagzeugerin Béatrice Graf (Trägerin des Schweizer Musikpreises 2019) sowie der Vokalistin und Stimmartistin Isa Wiss. Die eindrücklichen Klosterräume trugen ihrerseits dazu bei, dass eine fast magische Stimmung entstand.

Auf ihrer Reise durch den Kreuzgang versetzten die Klänge des Jugendorchesters Il Mosaico unter der Leitung von Hermann Ostendarp die Besucherinnen und Besucher in einen wogenden Klangkosmos. Im Klosterinnenhof lieferte dann die Jodlerin Sarah Rüegg einen herzhaften, traditionellen Naturjuuz. Und zum Schluss durften die Gäste im Chor der Klosterkirche Platz nehmen und dem kurzen Schlusskonzert lauschen. Der Tenor des Publikums war eindeutig: «Ein eindrückliches Erlebnis, einfach grossartig», schwärmte eine begeisterte Besucherin.

Klänge des Jugendorchesters Il Mosaico begleitete die Besucher auf ihrer musikalischen Reise durch den Kreuzgang. Bild: PD

Schelleschötte im Mondschein

Nach den Wandelkonzerten sorgten im Festzelt die jungen Volksmusiker «Trio Rond om dä Säntis» und «Quartett Blatter-Roth» für eine fröhlich-entspannte Stimmung. Doch nicht genug: Nach dem Eindunkeln marschierte plötzlich die Obertoggenburger Trychlergruppe auf. Und zwei Tänzer des Basler Balletts performten zu den rhythmischen Schellenklängen – auch dies wohl eine landesweite Premiere.

Den Abschluss machte der Schwyzerörgeli-Virtuose Marcel Oetiker mit einem Solokonzert, und zwar unter Mondschein auf der Thurinsel. Auch dies ein aussergewöhnliches Erlebnis im Zusammenspiel von Natur und Klang. Das Klangwelt-Festival in der Klosteranlage vermittelte nicht nur eindrückliche Erlebnisse. Es zeigt auch, wie sich Institutionen für breite Kreise öffnen und zu gemeinsamen, beglückenden Erfahrungen führen können.