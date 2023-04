Netzwerk «Alles im Fluss»: Bewährtes und Neues am Wirtschaftsforum Toggenburg Nach drei Jahren Zwangspause wird am 11. Mai im Rahmen der Toggenburger Messe wieder das Wirtschaftsforum Toggenburg durchgeführt. Drei Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft sprechen an der 23. Ausgabe des Forums über das Thema «Alles im Fluss».

Das Wirtschaftsform Toggenburg, hier im Jahr 2019, zieht jeweils bis zu 200 Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft an. Bild: Urs M. Hemm

«Aufgeregt? Nein, das bin nicht. Ich würde es eher als Vorfreude beschreiben, was im Organisationskomitee derzeit zu spüren ist», sagt Matthias Hüberli. Er hatte das Präsidentenamt des OK Wirtschaftsforum Toggenburg Anfang des Jahres 2021 von Christian Hildebrand übernommen, wegen Corona konnte aber bisher noch kein Forum unter seiner Leitung durchgeführt werden.

Matthias Hüberli, OK-Präsident des Wirtschaftsforums Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

Für das OK seien die vergangenen drei Jahre wenig befriedigend gewesen. Denn sie hätten sich zwar regelmässig zu Sitzungen getroffen, alles vorbereitet und am Ende habe die Durchführung doch wieder abgesagt werden müssen. «So gesehen ist es auch eine gewisse Erleichterung für uns alle, dass das Forum endlich stattfinden kann», sagt der 38-Jährige.

Zum Organisationskomitee gehören neben Matthias Hüberli neu Katharina Ledergerber (Sponsoring), Markus Kammermann (Aktuar) und Gregor Menzi, der gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Christian Vetsch für die Verpflegung und Logistik verantwortlich zeichnet. Ferner sind Patrick Brändle für die Finanzen sowie Simon und Pascal Walther für das Marketing und die Kommunikation verantwortlich.

Netzwerkpflege und Austausch

Die Zielsetzung des Wirtschaftsforums ist auch unter dem neu zusammengesetzten OK die gleiche geblieben. Einerseits sollen die Besuchenden ihre Netzwerke pflegen können, indem sie sich mit den wichtigen Persönlichkeiten aus der regionalen Wirtschaft austauschen können. «Auf der anderen Seite wollen wir ein attraktives Programm gestalten, aus dem das Publikum etwas für sich in seinen Alltag mitnehmen kann», sagt Matthias Hüberli.

Pflege von Kontakten am Wirtschaftsforum Toggenburg 2019. Bild: Urs M. Hemm

Eine Neuerung dieses Forums ist, dass nicht mehr Patrick Rohr, sondern neu der Influencer und Fashion- und Trend-Blogger Wim van Bimmelen den Anlass moderieren wird. «Dieser Wechsel war aber keine Entscheidung gegen Patrick Rohr. Wir sahen es nach dieser Pause aber als Gelegenheit, hier eine Änderung vorzunehmen und frischen Wind in die Veranstaltung zu bringen», begründet Matthias Hüberli die Neubesetzung.

Auch das Kulinarische kommt am Wirtschaftsforum jeweils nicht zu kurz. Bild: Urs M. Hemm

Dieser Wechsel zeige, dass sich auch das Wirtschaftsforum verändern müsse, um attraktiv zu bleiben und wie alle – sei es in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft – einem steten Wandel unterworfen ist. «Vor diesem Hintergrund wählten wir für das 23. Wirtschaftsforum Toggenburg das Thema ‹Alles ist im Fluss›. Wir haben bewusst ein eher offenes Thema gewählt, weil wir uns nach dieser langen Pause davon mehr Besuchende erhoffen», erläutert Matthias Hüberli.

Dennoch: Das Thema sei nicht etwa «leichte Kost», sondern betreffe alle – auch hier im Toggenburg. «Jeder Unternehmer muss auf Veränderungen reagieren, sei es, dass es zu Lieferengpässen wegen Corona oder des Ukrainekrieges kommt, sei es, dass er dem Fachkräftemangel begegnen muss.» Die Frage, wie sich ein Unternehmen im Markt positioniert, müsse heutzutage in immer kürzeren Abständen gestellt werden, wenn es die Firma in fünf Jahren noch gebe soll.

Ausgesuchte Referenten

Jan-Egbert Sturm. Bild: Tobias Garcia

Zum Thema referieren wird Jan-Egbert Sturm. Er ist ordentlicher Professor für angewandte Wirtschaftsforschung am Departement für Management, Technologie und Ökonomie der ETH Zürich. Seine Schwerpunkte dort sind praktische und aktuelle Fragestellungen, wobei er seine Lösungsansätze auf empirische Methoden und Statistiken in Makroökonomie, monetärer und politischer Ökonomie abstützt.

Peter Brandl. Bild: PD

Ihm folgt Peter Brandl. Brandl ist Profipilot, Unternehmer, Fluglehrer und Trainer sowie Autor und Speaker und gehört zu Europas bestgebuchten Rednern der vergangenen Jahre.

Daniel Hünebeck. Bild: PD

Den Abschluss macht der Berater, Speaker, Dozent und Inhouse Trainer Daniel Hünebeck. Er ist unter anderem Co-Autor des Buches «Digitales Marketing für KMU» und erhielt für die Entwicklung des digitalen Marketings der UBS Schweiz den Digital Marketer of the Year Award.

Laura Bucher. Bild: Tobias Garcia

Das Grusswort aus der Pfalz überbringt in diesem Jahr Regierungsrätin Laura Bucher.

Der Ticketverkauf sei im Vergleich zu anderen Jahren erst in den vergangenen Wochen richtig angelaufen. Der Anmeldestand ist jedoch aktuell bereits auf dem Niveau von vor Corona. Matthias Hüberli erwartet zwischen 160 und 200 Besuchende.

Als Grund für die abwartende Haltung vermutet er, dass sich zwar viele den 11. Mai fix in ihrer Agenda vorgemerkt hätten, sich aber wegen ihrer Erfahrungen während der Coronazeit nicht mehr so früh festlegen und an eine Verpflichtung binden wollen. «Auch hier sieht man wohl den Wandel der Zeit», sagt Matthias Hüberli.