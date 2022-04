Nesslau Verdichtetes Bauen sichtbar machen: Der Neubau Wiese im Nesslauer Zentrum wurde bezogen Zahlreiche Nesslauer Ortsbürger folgten der Einladung zur Bürgerversammlung. Sie erhielten ein Bündel an Informationen, darunter auch über die Überbauung Wiese.

Die Ortsgemeinde Nesslau hat die Überbauung Wiese mit 31 Wohnungen und drei Geschäften im Zentrum realisiert. Bild: Adi Lippuner

Von 740 Ortsbürgerinnen und -bürgern waren am Dienstagabend an der Versammlung im Büelensaal 95 Stimmberechtigte anwesend. Gemäss Präsident Köbi Rutz sind dies 12,8 Prozent, «und damit ein gutes Zeichen». Im Zentrum stand die Information über die – im Ortszentrum – realisierten drei Mehrfamilienhäuser. «Die verdichtete Bauweise wird sichtbar, haben wir doch auf nur 2700 Quadratmetern 31 Wohnungen und drei Geschäfte erstellen können», so Köbi Rutz.

Dieses verdichtete Bauen werde zwiespältig betrachtet, betonte der Ortsgemeindepräsident.

«Während die einen monieren, dass man den Nachbarn bis ins Schlafzimmer sehen kann, betrachten andere diese Bauweise als wichtiges Zeichen für gute Nutzung des immer knapper werdenden Baulands.»

Fest stehe, dass die Zeit der frei stehenden Einfamilienhäuser in Ortszentren vorbei sei. «Wir konnten alle 16 Eigentumswohnungen verkaufen, von den 15 Mietwohnungen ist gut die Hälfte vergeben.» Einzig die Umgebungsarbeiten beim vordersten Haus seien noch nicht abgeschossen, dies hänge aber mit den Diskussionen rund um den Spielplatz im Innenhof zusammen», liess Köbi Rutz die Anwesenden wissen.

Fotodokumentation erstellt

Ortsgemeindepräsident Köbi Rutz erläutert den Bauverlauf beim Neubau Wiese. Bild: Adi Lippuner

Dank der Initiative von Ernst Rutz wurde der ganze Bauverlauf, vom Abbruch der alten Gebäude über die Vorbereitung und den Aufbau der drei Häuser fotografisch festgehalten. An der Versammlung konnte den Ortsbürgern eine Auswahl der weit über 200 Bilder, die in einem Fotobuch zusammengefasst und mit Datum versehen sind, gezeigt werden. Der ehemalige Präsident und einzige Ehrenbürger der Ortsgemeinde, Jakob Lusti, erhielt als Erster ein Fotobuch.

In seinem Jahresbericht ging der Präsident kurz auf das Thema Alpgebäude, welches die Gemüter im obersten Toggenburg erhitzt, ein. «Der Verwaltungsrat ist sehr froh, dass wir mit unseren 14 Alpen bei der Thematik Eigentum oder eben nicht Eigentum eine klare Situation haben. Die Hütten, Alpzimmer, Weiden und Streuewiesen sowie der Wald sind Eigentum der Ortsgemeinde und deshalb müssen wir mit dem Departement des Innern nicht streiten.»

Bezüglich Wald war zu hören, dass sich die Rundholzpreise erfreulich entwickeln. «Sie sind inzwischen wieder dort, wo sie im Jahr 2014 waren. In diesem Zusammenhang darf ich auch die erfreuliche Entwicklung der FOAG (Forstgemeinschaft oberstes Toggenburg) erwähnen», sagte Köbi Rutz. Der Umsatz in der Sparte Brennholz habe sich stark erholt und die Aussichten seien gut.