Nesslau Oberstufe Nesslau baut ihre eigene Stadt, bis Donnerstag ist sie für die Bevölkerung offen Während der Projektwoche haben die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums Nesslau eine eigene Stadt namens «Wildenau» aufgebaut. Bis und mit 8. Juni kann «Wildenau» besucht und erkundet werden.

«Wildenau» hat kulinarisch einiges zu bieten, beispielsweise einen Donutstand. Bild: Adi Lippuner

Es ist Dienstagmorgen. Gleich werden die Besucherinnen und Besucher in die Stadt Wildenau eingelassen, die Schülerinnen und Schüler im und um das Oberstufenzentrum Nesslau aufgebaut haben.

Auf dem «roten Platz» findet, unter der Leitung von Stadtpräsident Gabriel Wright, die erste Bürgerversammlung statt. In seiner kurzen Ansprache weist er darauf hin, dass Ordnung, Sauberkeit aber auch das korrekte Führen der Kassenbücher erwartet wird.

Die Stadt wurde am Dienstag um 10 Uhr offiziell für Besuchende geöffnet und kann noch bis Donnerstagabend erkundet werden.

Manuela Gisler, Klassenlehrerin der zweiten Sek und Mitglied im Organisationskomitee der Projektwoche erklärt den Werdegang. «Bereits im Herbst begannen wir mit den Vorbereitungen. Die Schülerinnen und Schüler haben Ideen eingebracht und entschieden, was umgesetzt wird.»

Dabei werde laut Gisler gelernt, was es brauche, damit eine Gemeinde oder Stadt funktioniere. Von der Verwaltung über die Müllabfuhr bis hin zu den verschiedenen Angeboten im Bereich Essen und Getränke, seien die Vorstellungen der Schülerschaft umgesetzt worden. Gisler sagt: «Eine grosse Herausforderung für die Verantwortlichen ist es auch, Regeln durchzusetzen und wo nötig Sanktionen zu ergreifen.»

In der Stadt Wildenau wird mit «Nauli» bezahlt

Spielmöglichkeiten, Unterhaltung, sich verschönern lassen und viel Abwechslung beim Essen, dies ist den Jugendlichen wichtig. Ein Rundgang zeigt, feines Essen gibt es sozusagen an jeder Strassenecke. Da buhlen italienische, mexikanische, traditionelle und ausgefallene Angebote um die Gunst der Kundschaft. Wer es lieber süss mag, kommt genau so auf seine Rechnung wie die Anhänger von Pommes und Co.

Letztendlich geht es jeden einzelnen Unternehmen in der Stadt Wildenau auch darum, am Abend möglichst viele «Nauli» – die Währung in «Wildenau» – in der Kasse zu haben. Was nach Abzug der Material- und Personalkosten sowie dem Bezahlen der Abgaben und Steuern übrig bleibt, wird aufgeteilt. Das Geld geht in die Klassenkasse, zudem gibt es Spenden zu Gunsten der Kinderbaustelle in Wattwil und der Winterhilfe Toggenburg.

Früchte, Raclette und Tacos

Pius Schmid (links) und Manuel Strübi bieten in ihrem Chässtöbli Raclette und Käseschnitten an. Bild: Adi Lippuner

Narah Bollhalder vom Bubble-Fruit-Shop freut sich, dass ihre Grossmutter, Lydia Huser vom Alt St. Johanner Gubel, in die Stadt Wildenau gekommen ist. Mit Begeisterung werden Beeren und Bananen gemixt und zusammen mit Haferflocken, garniert mit Schokolade, serviert. «Wir wollten etwas mit Früchten machen und sind so auf die Idee mit den Bubble-Getränken sowie den Fruchtmüesli gekommen», sagt Bollhalder.

Ganz traditionell geht es bei Pius Schmid und Manuel Strübi zu. Die beiden bieten in ihren «Chässtöbli» Raclette und Käseschnitten an. Für den Bauernsohn Schmid aus der Laad stehen Produkte aus einheimischer Milch an erster Stelle, sein Kollege Strübi aus Krummenau, ein angehender Zimmermann, ist mit Freude dabei. Als geschäftstüchtig erweisen sich die Betreiber der «Tacos Mexicanos». Weil der Stand ganz hinten im Büelensaal aufgestellt ist, wurde kurzerhand ein als Mexikaner gekleideter Werber engagiert, der auf dem Platz das Publikum animiert, sich Tacos zu gönnen.