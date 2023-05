Nesslau Im Vordergrund stand der Spass: 500 Mädchen und Knaben haben am Kreisjugitag Toggenburg teilgenommen Am Sonntag fand der diesjährige Kreisjugitag Toggenburg in der Sportanlage Büelen in Nesslau statt. 500 Mädchen und Knaben haben sich in unterschiedlichsten Disziplinen wie Weitsprung, Kugelstossen oder Ballwurf gemessen. Das Motto ähnelte stark demjenigen der Olympischen Spiele: dabei sein ist alles.

500 Mädchen und Knaben machten am diesjährigen Kreisjugitag Toggenburg mit. Bild: Christoph Heer

Da gibt es ganz junge Teilnehmer, welche beim Weitsprung kaum die Ein-Meter-Marke übertreffen, doch blickte man in ihre Gesichter, stand schnell fest, die haben einen riesengrossen Spass. Und die Eltern und Betreuer sahen an diesem Sonntag gleichwohl zufrieden aus, so, wie es die jungen Hobbysportler eben auch sind.

Die Vorfreude auf den Softeis-Stand nahm während der Ausübung der Disziplinen stetig zu. Wer will es den Nachwuchssportlern schon verübeln? Bei Temperaturen um die 20 Grad Celsius und schweisstreibender Aktivität in der Sportanlage Büelen kam eine süsse Abkühlung gerade recht. Schokolade-, Waldbeer- oder Milchzauber-Glacés standen im Angebot.

Im Vorfeld benötigte es viele Stunden Vorbereitung

Aber auch die salzige Verpflegung stand dem Softeis in nichts nach, so ein Kreisjugitag geht ganz offensichtlich nicht nur in die Beine der Sportler, sondern auch durch den Magen derselben sowie jenen des Publikums. Für die Organisation zeichnete der einheimische Turnverein verantwortlich.

Nicole Forrer vom Turnverein sagt: «Der Tag verlief reibungslos und ohne grosse Vorkommnisse. Im Vorfeld haben wir alles versucht, damit wir den rund 500 Teilnehmenden einen tollen Tag bieten können.» Dabei galt es unter anderem, Helfer zu rekrutieren, die Infrastruktur vorzubereiten oder das Zeitmanagement aufzugleisen, was viele Stunden der Vorbereitung mit sich gebracht habe.

Forrer selbst verbrachte den Grossteil des Sonntages im Sekretariat, spürte aber auch da, wie gross die Freude der Kinder war. Sie sagt: «Das stimmt. Freude und Spass, gepaart mit einer Portion Ehrgeiz. Wir blicken auf einen tollen, erfolgreichen Kreisjugitag Toggenburg zurück.»