Nesslau Gemeinde schliesst Jahr mit grossem Gewinn statt Defizit ab – nun werden die Steuern gesenkt Im vergangenen Frühjahr rechnete die Gemeinde Nesslau für das Jahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 1,02 Millionen Franken. Am Ende des Jahres waren es aber 1,73 Millionen Franken Gewinn.

Die Gemeinde Nesslau schliesst das Jahr 2021 finanziell besser ab als prognostiziert. Bild: Martin Lendi

Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Nesslau ihrer Bürgerschaft eine Steuersenkung vorlegen konnte. Nun steht ein weiterer Schritt in diese Richtung an: Der Gemeinderat beantragt für 2022 einen Steuerfuss von 119 Prozent. Das wären sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Der Grund für diese Massnahme ist in der Jahresrechnung 2021 zu finden. Das Budget sah einen Aufwandüberschuss von 1,02 Millionen Franken vor. Ausserdem steckte man in der Coronapandemie, deren finanzielle Auswirkungen nicht absehbar waren.

Ein vertretbarer Schritt bei den anstehenden Projekten

Das Jahr entwickelte sich – aus finanzieller Sicht gesehen – viel besser als prognostiziert. Unter dem Strich resultierte ein Plus von 1,73 Millionen Franken. Somit ist beträgt die Besserstellung gegenüber dem Budget rund 2,75 Millionen Franken.

Der Ertragsüberschuss wird vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen, das somit auf rund 14,88 Millionen Franken ansteigt, heisst es im Jahresbericht der Gemeinde Nesslau. Es gebe in ihrem Fall keine andere Verwendung, weil mit dem Rechnungsmodell der Gemeinden (RMSG) keine zusätzlichen Abschreibungen mehr getätigt werden können. Vorfinanzierungen gemäss den Vorgaben seien nicht sinnvoll, schreibt der Gemeinderat weiter.

In Anbetracht des Eigenkapitals und im Verhältnis zu den anstehenden Projekten sei es vertretbar, den Steuerfuss zu senken. Für das Jahr 2022 rechnet Nesslau mit einem Aufwandüberschuss von 1,35 Millionen Franken. Eingerechnet ist ein Finanzausgleich von rund 5,5 Millionen Franken.

Weniger Ausgaben bei der Bildung, mehr Einnahmen bei den Steuern

Die massive Besserstellung führt die Gemeinde Nesslau auf zwei wesentliche Punkte zurück. Die Bildung, die mit rund einem Drittel einen grossen Teil der Ausgaben ausmacht, benötigte rund 920'000 Franken weniger als budgetiert.

Ausserdem gab es bei den Steuern höhere Einnahmen. Bei den natürlichen Personen wurden 368'000 Franken mehr eingenommen als budgetiert. Die Handänderungssteuern fielen um rund 100'000 Franken höher aus, die Grundstückgewinnsteuern um rund 200'000.

Punkto Steuerkraft belegt die Gemeinde Nesslau mit 1’829 Franken je Einwohner den 71. Rang von 77 Gemeinden im Kanton St.Gallen.