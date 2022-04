Nesslau Dieses Jahr solls klappen mit «Feuer frei»: Planung für Obertoggenburger Feldschiessen schreitet voran Im vergangenen Jahr musste das Obertoggenburger Feldschiessen abgesagt werden. Kommenden August soll das Fest in der Nesslauer Laad aber stattfinden. Das Organisationskomitee ist bereits wieder mit Vollgas an der Arbeit.

Das OK ist wieder voller Elan an der Organisation des Obertoggenburger Feldschiessens in der Nesslauer Laad. Bild: PD

Das Obertoggenburger Feldschiessen hat Tradition. Im vergangenen Jahr hätten die geforderten Coronamassnahmen die Organisation aber schwierig gemacht und die Geselligkeit wäre verloren gegangen. Das Organisationskomitee unter der Leitung von Ewald Geisser hatte deshalb entschieden, den Anlass zu verschieben.

Das Konzept mit dem Fest-Motto «Wild Wild West» wanderte also in die Schublade und wurde inzwischen wieder daraus hervorgeholt. Vom 19. bis 21. August soll das Obertoggenburger Feldschiessen in der Nesslauer Laad stattfinden.

Fast alle OK-Mitglieder sind wieder mit dabei

«Bereits Anfang Jahr haben mich einzelne OK-Mitglieder darauf angesprochen, wann wir denn nun wieder die erste Sitzung abhalten würden», sagt Ewald Geisser. Bis auf eine Person, die aber bereits ersetzt werden konnte, sind alle OK-Mitglieder dabei geblieben. «Wir sind alle sehr motiviert», so der OK-Präsident.

Jetzt heisst es, das Konzept in die Realität umzusetzen. «Wir sind an der Detailplanung von Infrastruktur, Unterhaltungsprogramm und Verpflegung. Jetzt wird gebucht, was wir letztes Jahr bereits reserviert hatten», sagt Geisser. Wenn etwas bereits verplant ist, werden Alternativen gesucht.

Pandemie ist noch nicht vergessen

Corona ist trotz all der Lockerungen immer noch im Hinterkopf. «Die Situation ist aber eine ganz andere», so Ewald Geisser. «Die besondere Lage ist aufgehoben und aufgrund der bisherigen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass die Ansteckungszahlen im Sommer weiter sinken.» Das OK rechnet deshalb fest damit, das Obertoggenburger Feldschiessen in der Nesslauer Laad dieses Jahr wie geplant durchführen zu können.

Geplant hat das OK ein Fest für alle, für Jung und Alt. Das Musikprogramm soll ebenso vielfältig werden wie das Angebot in der Festwirtschaft und der Kinderspielplatz, sodass auch neben dem Schiessbetrieb für kurzweilige Stunden am Feldschiessen in der Nesslauer Laad gesorgt ist. (pd)