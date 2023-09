Nesslau «Die Schellen und das ‹Zauren› sind beste Nahrung für das Herz»: So lief der Alpabzug der Familie Egli auf ihre Voralp Jental Vielen alpenden Bauern im Toggenburg steht nur eine Alpweide zur Verfügung. Anders ist es bei Reto und Marlies Egli aus Nesslau. Sie fuhren am 1. September mit ihrem Vieh zurück auf ihre Voralp Jental.

Das Jungvieh ist sich das «Öberefahre» gewohnt und tappt ruhig hinter den Sennen her. Bild: Ruedi Roth

Die Stimmung im Haus Egli ist anders als sonst, und doch kommt keine Aufregung auf. Frühmorgens kleidet sich die Familie ein für den Alpabfahrtstag, der dreijährige Elias und die zweijährige Corina sind schon bereit, als Vater Reto ebenfalls sein Trachtenkleid anzieht.

Man will parat sein, wenn die bestellten Sennen wie abgemacht auf dem Hof eintreffen. Das geräumige Familienauto bietet genug Platz. Die Fahrt zur Sommeralp «Schlipf» dauert eine Viertelstunde. Das traditionelle Essen, die «Nidelzunä», steht schon bereit. Reto Eglis Vater Rosam hat sie zubereitet. Schon oft hat er dies gemacht und liebt diese Arbeit.

Vor der Hütte steht der Lediwagen. Sämtliches Milchgeschirr und mehr sind darauf verstaut. Retos Kollege Stefan Schwizer wird dieses Gefährt mit seinem Freiberger Pferd Eros hinter der Herde schreitend zur Voralp Jental bringen. Die Stimmung ist ruhig und doch ist die Freude bei allen spürbar. Das «Öberefahre» ist pure Leidenschaft. «Hinter der Herde gehend die Sennschellen und das ‹Zauren› der Sennen zu hören, ist beste Nahrung für das Herz», sagt Reto Egli, sein Vater Rosam stimmt ihm zu.

Vor dem Abmarsch gibt’s noch ein «Zäuerli» mit den Sennschellen. Bild: Ruedi Roth

1. September ist Stichtag für viele Alpen

Das zeitlich gemeinsame Bestossen der Alpen im Vorsommer ist hier Vergangenheit. Anders sieht es beim «Abefahre» aus. Für viele Alpen im Raum Alpstein gilt der 1. September, Namenstag von Verena, als Stichtag für das Leeren des Alprechts; wie zum Beispiel in den Alpzimmern von Widderalp, Säntisalp und Lütisalp. Einige Bauern ziehen gegen Ende der Alpzeit mit ihrem Vieh, oder einem Teil davon, schon ein paar Tage vor dem Verenatag wieder Richtung Heimbetrieb oder Voralp.

So auch Reto Egli. Seine melkigen Kühe sind schon seit dem Vortag wieder zu Hause untergebracht. Drei Galtkühe und 19 Stück Jungvieh haben dem «Schlipf», 30 Stösse sind hier insgesamt eingeschrieben, noch die letzten paar Tage Alpleben geschenkt. Die sieben Appenzellerziegen und der Braunvieh-Stier Berni sind auf die Voralp Jental transportiert worden. Und heute geht es mit dem Jung- und dem Galtvieh nach sennischer Art ebenfalls dorthin.

Es ist Zeit für den Aufbruch. Die Sonne zeigt sich bereits über der Säntiswand und strahlt hinunter auf die bereitstehenden Sennen. Rosam Egli und Senn Armin Keller beginnen mit «Scheläschöttä». Ein Zäuerli wird angestimmt und noch eins. Es ist nicht allen Alpbestossern im Toggenburg wichtig, dass die an den Alpfahrten helfenden Sennen das traditionelle «Zauren» pflegen. Eglis aber schon. «Für uns gehört das unbedingt dazu. Dieses Singen im gemeinsamen Klang mit den Sennschellen gibt dem Tag eine Art von Lebensfreude und Heimatgefühl.»

Vorsenn Rosam Egli freut sich, dass sein Sohn Reto das «Öberefahre» nach alter Tradition weiterführt. Bild: Ruedi Roth

Den Sennen wird da und dort ein Glas Wein «useghäbet»

Dann geht es los. Eine knappe Stunde lang werden die Schellen von zwei Sennen getragen. Erst dann werden sie den auserwählten Schellenkühen umgehängt. Ruhig und gemächlich tappen die Tiere hinter dem Schellenklang her. Man biegt auf die Hauptstrasse Richtung Nesslau ein. Sonderlich gross ist das Verkehrsaufkommen heute nicht. Aber es ist trotzdem viel Vorsicht geboten, damit kein Zwischenfall passiert.

Den Sennen geht es gut. Da und dort wird ihnen ein Glas Wein oder Ähnliches «useghäbet». Die vier Sennen hinter den drei Schellenkühen, Michael Roth, Hansjörg Scherrer, Roman Hersche und Armin Keller, lassen ihrem Sennengeist freien Lauf. Fast ohne Unterbruch singen sie spontan die überlieferten Melodien. Auch das ständige Beobachten der Tiere gehört zu den Aufgaben der Sennen. Aber gesungen wird auch dann.

Zufrieden schreitet Reto Egli hinter der Herde her. Ihm folgt Stefan Schwizer mit dem Lediwagen. Manchmal nehmen Eglis Kinder Elias und Corina darauf Platz. Die dreimonatige Lena wird im Auto von Mutter Marlies mitgeführt. Jetzt erreicht der Zug das Dorf Ennetbühl. Die Kronenwirtin Elsbeth Oertle ist parat. Vier Bauern haben sich heute für ihre Alpabfahrt angemeldet. Das Glas Rotwein wird «useghäbet». Viel Zeit haben die Sennen nicht, um das Getränk zu geniessen. Die Tiere marschieren auch dann weiter, wenn jemand den Sennen Getränke anbietet.

Das «Scheläschöttä» und «Zaure» sind für die Sennen eine pure Freude. Bild: Ruedi Roth

Alpabfahrt ohne Auto war früher aufwendig

Die Hälfte der rund vierstündigen «Züglete» ist absolviert. Das Dorf Nesslau wird problemlos durchquert. Jetzt beginnt wieder der Aufstieg zur Voralp. Die gekieste Strasse ist steil, die Herde wird langsamer. Die Mittagssonne fordert von allen Beteiligten Schweisstropfen. Es ist Zeit, den Schellenkühen ihre Last abzunehmen.

Zwei Sennen schultern die Schellen und wandern in gleichmässigem Tempo aufwärts. Das Geläut muss harmonisch klingen. Also schlagen die Halme der grossen und der kleinen Schelle gemeinsam an den Schellenrand; jener der mittleren dazwischen.

Reto Eglis Vater Rosam erzählt, wie so ein Zügeltag früher ablief. Vor dem Abmarsch der Tiere wurde der letzte Mist noch auf der Weide verteilt. Die Zäune endgültig abgelegt und die Hütte sauber gemacht. Die Alp wurde auf den Winterschlaf vorbereitet. Denn man besass kein Auto, um nach der Alpabfahrt nochmals auf dem «Schlipf» vorbeizusehen. «Das ‹Abefahre› war damals mit viel Mehraufwand verbunden und der Genuss dementsprechend kleiner.»

Am Ziel gibt’s Suppe mit Siedfleisch

Gutgrasig, aber nicht allzu gross ist Eglis Voralp Jental. Sie präsentiert sich herrlich. Ebene Weidefläche, einige Steine und Tannen darin und ein sprudelnder Bergbach. Die Alphütte ist eher eng bemessen. Aber für die wenigen Wochen Anwesenheit des Viehs gross genug. Jetzt sind die Sennen am Ziel. «Scheläschöttä und Zaure», bevor Reto Eglis Ehefrau Marlies fein zubereitete Suppe mit Siedfleisch auftischt.

Alle Beteiligten sind froh, dass man ohne Zwischenfälle hier angekommen ist. Der Stier freut sich daran, wieder eine stattliche Herde um sich zu scharen. Das Geplauder der Sennen ist geprägt von Schalk und gegenseitigem Witzeln. Reto Egli ist glücklich. Einmal mehr ist das «Öberefahre» so vonstattengegangen, wie er sich das vorstellt. Tradition, welche mit viel Herz gelebt und an die nächste Generation weitergegeben wird. Alle freuen sich auf das nächste Mal.