Nesslau Das Zweiradgeschäft bleibt im Dorf: Eveline und Köbi Tischhauser übernehmen das Geschäft von Elisabeth und Kurt Eugster Anfang Jahr steht eine Renovation des Ladenlokals an der Hauptstrasse an. Velo Köbi soll aber weitgehend so weiterlaufen wie Zweirad Eugster.

Übergabe beim Zweiradgeschäft in Nesslau: Eveline und Köbi Tischhauser (links) übernehmen das Geschäft von Elisabeth und Kurt Eugster. Bild: Sabine Camedda

Sie wollten so lange arbeiten, bis sie einen Nachfolger gefunden haben. Nun sind es gut 50 Jahre geworden, seit Elisabeth und Kurt Eugster das Geschäft Zweirad Eugster in Nesslau eröffnet haben. «Es hat sich viel verändert», blickt das Ehepaar Eugster zurück. Sie erlebten mit dem Aufkommen der Mountainbikes einen regelrechten Veloboom. Vor wenigen Jahren kamen E-Bikes dazu. «Der Trend zum Velofahren hat sich in diesem Jahr besonders akzentuiert», sagt Elisabeth Eugster.

Ihre Hauptaufgaben während der letzten fünf Jahrzehnten drehten sich um den Verkauf, das Bestellwesen und die Administration. Kurt Eugster verbrachte seine Arbeitstage vorwiegend in der Werkstatt, die jedoch nicht vom Verkaufsraum abgetrennt ist. Somit bekam er auch immer mit, was im Laden vor sich ging.

Technik der Velos hat sich stark entwickelt

Auch wenn sich Kurt Eugster sein ganzes Berufsleben lang vorwiegend mit Velos, Mofas und Töffs beschäftigt hat, ist ihm nie langweilig geworden.

«Die Mountainbikes hatten viel mehr Technik als die älteren Modelle.»

Es gab neue Schaltsysteme, die Federungen wurden besser und seit einigen Jahren verfügen nicht wenige Velos über Elektromotoren.

Dass Eugsters immer wieder neue Velos verkaufen konnten, sei häufig nicht als Ersatz für ein defektes Modell gewesen. Die Markenvelos seien von guter Qualität und hätten lange gehalten. Aber die Käuferinnen und Käufer hätten sich mal ein neues Velo gönnen wollen. «Unsere Kundinnen und Kunden waren froh, dass sie ein Fachgeschäft in der Nähe hatten, um auch ein Ersatzteil oder Zubehör zu kaufen und um das Velo in den Service oder zur Reparatur zu bringen», sagt Kurt Eugster. Aus diesem Grund sei es für sie bisher keine Option gewesen, das Geschäft aufzugeben und in Ruhestand zu gehen. Gross war daher die Freude, dass Eveline und Köbi Tischhauser nun einsteigen.

«Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen»

Köbi Tischhauer ist ausgebildeter Zweiradmechaniker und hat nebst seiner Tätigkeit als Servicemonteur immer auch an Velos herumgeschraubt. Er sei häufig bei Kurt Eugster in der Werkstatt gewesen, habe sich ausgetauscht, Tipps geholt und auch ab und zu Spezialwerkzeug ausgeliehen, erzählt Köbi Tischhauser. Als ihn Elisabeth Eugster vor zwei Jahren auf die Übernahme des Geschäfts angesprochen hat, winkte er vorerst ab. «Der Gedanke hat mich aber nicht mehr losgelassen.» Nun wagt er den Schritt und übernimmt zusammen mit seiner Frau Eveline das Geschäft. Zweirad Eugster schliesst an Weihnachten seine Türen definitiv, am 12. Januar wird das Geschäft unter dem Namen Velo Köbi neu eröffnet.

Mit dem Inhaberwechsel geht auch die Immobilie an der Nesslauer Hauptstrasse in neuen Besitz. Die Strübi Immo AG wird das Haus und auch das Geschäftslokal umbauen. Geplant ist, dass die Ladenfläche vergrössert wird. Dies, weil das Team von Velo Köbi nebst Ersatzteilen und Zubehör auch Velobekleidung verkaufen möchte. Unterstützt werden Köbi und Eveline Tischhauer von ihrer Tochter Lena, die einen Tag in der Woche im Geschäft arbeiten wird. Die Geschäftsphilosophie und das Angebot mit Velos, Mofas und Roller, aber auch Schneefräsen und Rasenmäher, sollen weitergeführt werden. Elisabeth und Kurt Eugster sind überzeugt, dass ihre treuen Kundinnen und Kunden es schätzen und bei Velo Köbi ebenfalls ein und ausgehen.