NECKERTAL Kreisgericht entscheidet den Streit um ein Biotop Zwei Einfamilienhausbesitzer waren sich wegen eines Biotops, das Teile beider Grundstücke beansprucht, in die Haare geraten. Erstellt wurde es vor 20 Jahren im Einverständnis beider Seiten.



Der Zivilprozess drehte sich um ein Biotop im Neckertal. Es handelt sich nicht um das abgebildete Biotop. Bild: Christof Hirtler

Einst hatte das Biotop in einem Dorf im Neckertal beide Nachbarn erfreut, doch nun war es Gegenstand eines Rechtsstreits, der am Dienstag auch das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig beschäftigte (Bericht in dieser Zeitung). Nun liegt das Urteil vor.

Die Tochter wurde durch den Vater vertreten

Rückblende: Vor rund 20 Jahren regelten die beiden Nachbarn A. und B,, Besitzer zweier aneinander grenzender Grundstücke, verschiedene Fragen per Handschlag, unter anderem die Schaffung eines Biotops. Dieses liegt auf beiden Grundstücken und wurde von B. mit dem Einverständnis von A. angelegt.

Nun will A., der Kläger, dieses Biotop beseitigen lassen, unter anderem um eine Gefahrenquelle für die kleinen Enkel zu beseitigen. Eigentlich Beklagte ist die Tochter von B., die sich an der Verhandlung vor dem Kreisgericht durch ihren Vater vertreten liess.



Vergleichsbemühung erfolglos

Ein Versuch des Richters, einen Vergleich der beiden Parteien zu erreichen, brachte nichts. Im Urteil verpflichtet der Einzelrichter am Kreisgericht nun die Tochter. von B., A. sein Eigentum vollständig zurückzugeben und dieses nicht mehr zu nutzen. Konkret muss die Tochter von B. das Biotop so verlegen, dass es einen Abstand zur Grundstückgrenze von mindestens 30 Zentimetern sowie von mindestens einem Drittel der Tiefe des Teichs einhält.



Zudem muss die Tochter von B., ebenfalls unter Androhung einer Busse, die Pflanzen im Grenzbereich entfernen oder so versetzen, dass sie mindestens 45 Zentimeter von der Grundstücksgrenze entfernt wachsen. Für all diese Arbeiten hat die Tochter zwei Monate Zeit.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Weitergehende Anträge von A. wies der Richter ab. Ein Viertel der Verfahrenskosten muss dementsprechend A. übernehmen. Drei Viertel bleiben an der Tochter von B. hängen. Die Verfahrenskosten betragen 3583 Franken. Zudem muss die Tochter von B. noch die Anwaltskosten des Klägers übernehmen. Die legte der Richter mit 3993 Franken fest.

Die Tochter von B. muss also rund 7500 Franken hinlegen, ohne die Auslagen für den eigenen Anwalt und ohne allfällige Kosten einer Gartenbaufirma für die Verlegung oder Beseitigung des Biotops. Beide Seiten können das Urteil ans Kantonsgericht weiterziehen.