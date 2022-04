Neckertal Einheitsgemeinde ist auf Kurs: Entscheide zu Urnenstandort, Traulokal oder künftigem Werkhof sind bereits gefällt Bevor die neue Einheitsgemeinde Neckertal 2023 starten kann, sind viele Dinge vorzubereiten. Eine Übersicht über die neusten Beschlüsse.

Im Gemeindehaus Oberhelfenschwil wird neu das Grundbuchamt angesiedelt. Bild: Urs M. Hemm

Der Konstituierungsrat und zahlreiche Arbeitsgruppen bereiten die neue Gemeinde Neckertal vor. Etliche Geschäfte erfordern bereits Beschlüsse, damit die Einheitsgemeinde am 1. Januar 2023 starten kann. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberhelfenschwil kommuniziert der Konstituierungsrat den aktuellen Stand der Arbeiten.

Für den erfolgreichen Start der Gemeinde Neckertal soll ein Anlass zusammen mit der Bevölkerung stattfinden. Die Aktivitäten starten im Sommer mit einer Grenzwanderung, welche von Privatpersonen und von den Verkehrsvereinen angeregt wurde.

Die neue Gemeinde wird unter anderem über ein Mitteilungsblatt mit der Bevölkerung kommunizieren, welches im 14-tägigen Rhythmus erscheint. Das mit der Grafik und der Neugestaltung der Webseite beauftragte Grafikbüro erarbeitet Vorschläge zur Gestaltung der verschiedenen Kommunikationskanäle.

In der neuen Gemeinde wird nur noch ein Urnenstandort im Gemeindehaus Mogelsberg angeboten. Dies gilt bereits für die Wahl der Gemeindebehörden am 19. Juni 2022.

Das Gasthaus Rössli in Mogelsberg wurde zum Trauungslokal mit historischem Ambiente bestimmt. Bild: PD

Das für die drei bisherigen Gemeinden zuständige regionale Zivilstandsamt Toggenburg in Wattwil wird auch für die neue Gemeinde Neckertal zuständig bleiben. Trauungen können auf Wunsch in der Gemeinde durchgeführt werden. Der Konstituierungsrat hat aus formalen Gründen das Gemeindehaus Neckertal in Mogelsberg und für Trauungen mit einem historischen Ambiente und mit Servicemöglichkeiten das Gasthaus Rössli in Mogelsberg als Trauungslokale bestimmt.

Der Gemeinderat fördert und unterstützt die Vereine im Rahmen seiner Möglichkeiten auch mit direkten finanziellen Beiträgen. Dabei wird der Jugend- und der Nachwuchsförderung, aber auch dem Miteinbezug der älteren Bevölkerung besondere Bedeutung geschenkt. Das Reglement zur Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an Vereine legt die Unterstützungsgrundsätze fest.

Das neue Personal- und Lohnreglement lehnt sich stark an das kantonale Personalgesetz an. Der Konstituierungsrat hat es in einer 1. Lesung genehmigt und zur Mitwirkung und Vernehmlassung beim betroffenen Gemeindepersonal freigegeben.

Die neue Gemeinde möchte auch aktiv im Angebot von Ausbildungsplätzen sein. Nebst der Gemeindeverwaltung werden auch weiterhin auf dem Werkhof Lernende ausgebildet. Für die Verwaltung wird in den nächsten Wochen ein Ausbildungskonzept erarbeitet, bei dem auch die Schulverwaltung Teil sein wird. Alle Mitarbeitenden auf den Gemeinde- und Schulverwaltungen haben eine Arbeitsplatzzusicherung erhalten. Teilweise führt das zu Verschiebungen im Tätigkeitsbereich.

Bei der Detailplanung der Raum- und Arbeitsplatzeinteilung im Gemeindehaus in Mogelsberg hat sich gezeigt, dass die Platzverhältnisse für die Mitarbeitenden keine optimalen Arbeitsbedingungen zulassen und eine bürgerfreundliche Verwaltung nur eingeschränkt umsetzbar ist. Der Konstituierungsrat hat deshalb beschlossen, das Grundbuchamt ab 1. Januar 2023 im Gemeindehaus Oberhelfenschwil zu führen.

Für optimale Abläufe werden im Gemeindehaus Oberhelfenschwil und im Gemeindehaus in Mogelsberg kleinere Umbauarbeiten notwendig. Diese sind im Budget vereinigungsbedingter Mehraufwand enthalten.

Die neue Gemeinde wird eine grosse Zahl an Gemeinde- und Schulliegenschaften besitzen. Für den Unterhalt, die Erneuerung und teilweise auch für die Vermietung dieser Infrastruktur, wird die Funktion «Leitung Liegenschaften» neu aufgebaut. Der Konstituierungsrat hat Philipp Koller aus Brunnadern zum neuen Leiter Liegenschaften gewählt. Nebst der Verantwortung über die Hochbauinfrastruktur ist er Vorgesetzter aller Hauswartinnen und Hauswarte in den Schulhäusern der neuen Gemeinde.

Die Archivbereinigung und die Archiv-Neugestaltung haben bereits begonnen. Es liegt ein neuer Archivplan für die gesamte Gemeinde vor. Das Konzept für die Zusammenlegung steht und die beauftragte Eberle AG aus Kirchberg hat die Arbeit aufgenommen. Als erstes wird nun der bereinigte Registraturplan erstellt (inklusive Schulen). Die Grundbuchakten und die historischen Akten werden im Archiv des Gemeindehauses Oberhelfenschwil Platz finden, alle weiteren Akten werden im Archiv des Gemeindehauses in Mogelsberg untergebracht.

Bezüglich Informatik-Infrastruktur sollen die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden im Zuge der Fusion etappiert erneuert und modernisiert werden. Damit wird die Arbeitsplatzgestaltung an Flexibilität gewinnen. Die Gemeinde wird damit ab 1. Januar 2023 Telefonnummern mit der Vorwahl 058 führen. Die Telefoninfrastruktur der Schule bleibt zumindest vorläufig eigenständig.

Der neue Gesamtschulleiter Hanspeter Helbling nimmt seine Tätigkeit offiziell am 1. August 2022 auf, ist aber bereits in die Arbeitsgruppen seiner Sparten eingebunden.

Mittelfristig soll nur noch ein Werkhof geführt werden, der mit einer zukunftsgerichteten Infrastruktur ausgestattet ist. Als Standort bietet sich nur der bisherige Werkhof in St.Peterzell an. Eine Analyse der benötigen Flächen und des Bedarfs an Räumlichkeiten hat ergeben, dass ein Erweiterungsbau notwendig wird.

Das Winterdienstkonzept wurde neu erarbeitet und ist nun auf das ganze neue Gemeindegebiet einheitlich anwendbar. Derzeit läuft die Neuausschreibung des Winterdienstes. Die Räumung privater Plätze, wie das in einzelnen Gemeinden bisher angeboten wurde, ist in Zukunft nicht mehr möglich. Die Betroffenen werden direkt informiert. (gk)