Neckertal «Die Kinder haben grosse Freude»: Das Sonderschulinternat Hemberg hat eine neue Sportanlage gebaut Während rund eines Jahres hat das Sonderschulinternat Hemberg 270’000 Franken Spenden für eine neue Sportanlage auf ihrem Areal gesammelt. Am Donnerstag konnte der Hartplatz feierlich den Kindern übergeben werden.

Am Donnerstagnachmittag wurde der neue Hartplatz feierlich eingeweiht. Bild: zvg

In Hemberg herrscht ein raues Klima. Im Dorf auf 945 Metern über Meer gibt es monatlich unter zehn Sonnentage, dafür im Schnitt 13 Regentage. Das machte bisher auch dem Sonderschulinternat Hemberg zu schaffen, dessen Rasenplatz nicht allwettertauglich und deswegen regelmässig gesperrt war. «Viel zu oft müssen wir Kinder und Jugendliche enttäuschen, wenn sie sich auf dem Sportplatz austoben möchten», schreibt das Sonderschulinternat, denn der durchnässte Rasenplatz habe nur langsam getrocknet.

Daniel Lehmann ist Institutionsleiter des Sonderschulinternats Hemberg. Bild: zvg

Darum fasste das Sonderschulinternat Hemberg im vergangenen Jahr den Entschluss, einen neuen Sportplatz mit langlebigem, allwettertauglichem Kunststoffbelag zu bauen. Man rechnete mit Kosten von 375’000 Franken, 250’000 Franken davon sollten in Form von Spenden eingespielt werden. Das Internat plante nebst einem Sportplatz auch eine Fussballwiese mit Sickerleitung, einen Velounterstand sowie einen Parkplatz mit E-Ladestation.

Innerhalb eines Jahres hat das Sonderschulinternat rund 270’000 Franken an Spendengeldern von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen gesammelt. «Damit haben wir unser Spendenziel sogar übertroffen», sagt Institutionsleiter Daniel Lehmann auf Anfrage.

Sportplatz wurde mit kleiner Feier eingeweiht

Bereits im Februar sei absehbar gewesen, dass die gewünschten Spenden zusammenkommen werden. «Daher haben wir bereits da mit der Detailplanung für den Bau des Fussballplatzes angefangen», sagt Lehmann. Die Bauarbeiten begannen im Juli, seit kurzem ist der Hartplatz fertig. Im Oktober soll der Parkplatz folgen, und der Rasen soll ab kommendem Frühling bespielbar sein.

Um den neuen Hartplatz gebührend einzuweihen, organisierte das Internat am Donnerstagnachmittag eine kleine Feier. «Wir sind sehr glücklich den Platz nach drei Monaten Bauzeit den Schülerinnen und Schülern zu übergeben», sagt Lehmann. Daneben nahmen auch die Mitarbeitenden, Vertreter von Sponsoren sowie Nachbarn teil. Lehmann fügt an: «Nach dem Durchschneiden des Bandes stürmten die Schülerinnen und Schüler den Platz und nahmen ihn sogleich in Beschlag.»

Das Sonderschulinternat Hemberg hat für rund 400'000 Franken eine neue Sportanlage mit Hartplatz und Fussballwiese gebaut. Bild: zvg

Platz soll Begegnungsort für Kinder aus dem Dorf werden

Während der Bauarbeiten im Sommer mussten die Kinder auf den Sportplatz im Dorf Hemberg ausweichen. Da habe man gemerkt, dass den Kindern ein eigener Sportplatz fehle. «Die Kinder haben grosse Freude am Platz. Man merkt wirklich, dass er ein grosses Bedürfnis bei den Kindern ist», sagt Lehmann.

Vom neuen Fussballplatz sollen laut dem Institutionsleiter auch die Kinder aus dem Dorf profitieren. Auch sie seien eingeladen, den Sportplatz zu benutzen, so wie es auch bisher möglich war. Lehmann sagt: «Der Platz soll ein Begegnungsort für Kinder aus dem Dorf und der Sonderschule werden.»