Neckertal Die Fusion für für die neue Gemeinde Neckertal ist vorbereitet – soweit es geht Der Konstituierungsrat für die Gemeindefusion Neckertal hat vieles in die Wege geleitet. Dennoch bleibt für den neuen Gemeinderat noch Arbeit.

Der Verwaltungssitz der neuen Gemeinde Neckertal soll in Mogelsberg sein. Bild: Urs M. Hemm

Am kommenden Wochenende findet der erste Wahlgang für das Gemeinderatspräsidium, die fünf Mitglieder des Gemeinderates, für das Schulpräsidium sowie für die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission für die neue Gemeinde Neckertal statt.

Toni Hässig (Gemeindepräsident Oberhelfenschwil), Christian Gertsch (Gemeindepräsident Hemberg) und Vreni Wild (Gemeindepräsidentin Neckertal feiern das Ja zur Fusion. Bild: Urs M. Hemm

Sollte am Sonntag ein mehrheitsfähiger Gemeinderat (vier von sieben Mitgliedern) durch die nötige Stimmenzahl besetzt werden können, werden die Verantwortlichkeiten des Konstituierungsrates, der die Fusion der Gemeinden Oberhelfenschwil, Hemberg und Neckertal vorbereitet hat, mit dem Wahltag an den neu gewählten Gemeinderat übertragen.

Im Falle eines zweiten Wahlganges behält der Konstituierungsrat, unter Einbezug der bereits gewählten Räte, die Kompetenzen und arbeitet weiter bis zur definitiven Wahl des Gemeinderats.

Um der Bevölkerung ein realistisches Bild von der neuen Gemeinde Neckertal geben zu können, hatten der Konstituierungsrat und alle Mitarbeitenden der drei Gemeinden grundlegende Vorarbeiten zu leisten. «Viele der zu erörternden Themen konnten abschliessend behandelt werden», sagt Toni Hässig, Kommunikationsverantwortlicher des Konstituierungsrats der neuen Gemeinde Neckertal und Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil.

Dennoch gebe es Themen, die vom neuen Gemeinderat ­beraten und abschliessend entschieden oder bearbeitet werden müssten.

Eine Übersicht soll zeigen, welche Entscheide in den fünf Teilprojekten Politik und Recht, Finanzen und Informatik, Verwaltung und Personal, Schule sowie Werkhof und Infrastruktur bereits gefallen sind und welche Beschlüsse noch dem neuen Gemeinderat obliegen.

Politik und Recht

Erledigt: «Das Grundlegendste für die neue Gemeinde war die Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung, die am 21. Februar von der Bevölkerung der drei Gemeinden mit grosser Mehrheit angenommen wurde», sagt Toni Hässig. Es wurde zudem festgelegt, dass für künftige Abstimmungen nur noch im Gemeindehaus in Mogelsberg eine Urne stehen soll. Ausserdem wurden die neue Behördenorganisation sowie die Kommissionen vorbereitet und ein einheitliches Abwasserreglement genehmigt.

Die Gemeindeordnung wurde von den Stimmenden angenommen. Bild: Urs M. Hemm

Weiter wurde beschlossen, dass für die Führung der verschiedenen Bibliotheken im ­Neckertal eine Bibliothekskommission gegründet und eine einheitliche Software für alle Bibliotheksstandorte eingeführt wird.

Das Mitteilungsblatt der ­Gemeinde soll alle 14 Tage erscheinen, sowohl in Printform als auch online auf der neu zu gestaltenden Website der Gemeinde. Es wurde ein neues ­Vereinsreglement zur Unter­stützung der vielfältigen und wichtigen Vereinstätigkeiten erstellt.

Was es noch zu tun gibt: Es haben zwar bereits Gespräche mit den verschiedenen Verkehrsvereinen stattgefunden, in denen es um einen einheitlichen Auftritt der neuen Gemeinde Neckertal ging, die Gespräche müssen weitergeführt werden.

Alle bereits erstellten Reglemente müssen dann in der Folge vom neuen Neckertaler Gemeinderat genehmigt werden.

Finanzen und Informatik

Erledigt: Bereits erstellt ist eine konsolidierte Rechnung der drei Gemeinden, ein Budget für das Jahr 2023 ist in Arbeit. «Der Konstituierungsrat musste mit der Erstellung des Budgets beginnen, da die Budgetbürgerversammlung schon im Oktober stattfindet.

Inwieweit er dieses auch fertigstellt, ist abhängig davon, ob es zu einem zweiten Wahlgang kommt. Wenn nicht, würde es nach dem 19. Juni schnell zu einer Übergabe der Kompetenzen an den neuen Gemeinderat kommen», sagt Toni Hässig.

Das Budget ist in Arbeit. Die Fertigstellung obliegt dem neuen Gemeinderat. Bild: Alessandro Crinari / Keystone

Zudem wurde die Zusammenführung der Informatik der Gemeindeverwaltungen vorbereitet und mit der Informatik der Schulen koordiniert.

Es wurde ausserdem der Auftrag für die Erstellung einer neuen Gemeindewebsite erteilt.

Was es noch zu tun gibt: Werden beim ersten Wahlgang vier Gemeinderäte gewählt, obliegt es diesen, das Budget für das Jahr 2023 fertigzustellen. Zudem muss die Zusammenführung der Informatik umgesetzt werden.

Verwaltung und Personal

Erledigt: Da für einen naht­losen Übergang eine gut funktionierende Verwaltung unerlässlich ist, wurden in diesem Bereich sämtliche Pendenzen abgearbeitet.

Das Grundbuchamt wird im Gemeindehaus Oberhelfenschwil sein. Urs M. Hemm

Sämtliche Mitarbeitende der drei bisherigen Gemeinde- und Schulverwaltungen werden weiter beschäftigt. Es wurde dazu ein Organigramm der neuen Gemeindeverwaltung mit einem Stellenplan und konkreter Personaleinteilung festgelegt sowie ein Personalreglement mit Lohnsystem verabschiedet.

Als neuer Leiter der Verwaltung wurde Andreas Lusti gewählt, derzeit Ratsschreiber der Gemeinde Neckertal. Aus Platzgründen wurde bestimmt, dass das Grundbuchamt nicht am Verwaltungsstandort in Mogelsberg, sondern im Gemeindehaus Oberhelfenschwil angesiedelt wird. Zudem wurde an eine externe Firma der Auftrag erteilt, die drei Gemeindearchive zu sichten, zu bereinigen und schliesslich zusammenzuführen. Grundsätzlich aber bleiben die Archivräume in den Gemeindehäusern Mogelsberg und Oberhelfenschwil bestehen.

Was es noch zu tun gibt: Das Archiv ist teilweise zu digitalisieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gemeinderatsbeschlüsse und andere Akten auch physisch aufbewahrt werden müssen.

Schule

Erledigt: Mit Hanspeter Helbling wurde ein Gesamtschulleiter gewählt, der für die operativen Belange der Schule, die neu Teil der Gemeinde ist, gewählt. Als Standort der Schulverwaltung wurde das Schulhaus Baumgarten in St. Peterzell bestimmt. Zudem wurde eine neue Schulordnung verabschiedet.

Oberstufenschulhaus Baumgarten, St. Peterzell. Bild. Urs M. Hemm

Die Projekte Medien- und Informatikschulung (Deltix) und die Beteiligung beim Projekt E-Schulverwaltung (Pupil) wurden vorbereitet.

Was es noch zu tun gibt: Die Schulordnung muss dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Die Schulkommission ist vom neuen Gemeinderat zu wählen und die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband der Schule Schönengrund-Wald ist definitiv zu regeln. Die Informatikkonzepte und -prozesse sind umzusetzen und zu implementieren.

Infrastruktur und Werkhof

Erledigt: Mit der Wahl von Willy Altherr als Werkhofleiter und Philipp Thoma als seinem Stellvertreter wurde die Leitung des Werkhofes sichergestellt. Unter deren Mitarbeit wurde ein neues Konzept für den Betrieb des künftigen Werkhofs erarbeitet.

Der Werkhof in St. Peterzell muss im Sinne der Arbeitsqualität ausgebaut werden. Bild: Urs M. Hemm

Zudem wurde die künftige Organisation für den Winterdienst und den Strassenunterhalt geregelt und entsprechende Reglemente wurden erstellt.

Was es noch zu tun gibt: Um die erforderlichen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden zu gewährleisten, muss der bestehende Werkhof in St. Peterzell erweitert werden.

Der neue Gemeinderat wird sich mit dem vom Konstituierungsrat vorbereiteten Erweiterungskonzept und einem allfälligen Projektierungskredit zur Sicherstellung eines gut funktionierenden Werkhofs befassen müssen.