Neckertal Das neue Betriebskonzept des Werkhofs Neckertal bewährt sich – Werkhofleiter Willy Altherr wünscht sich aber eine bessere Infrastruktur Die Zusammenlegung der Teams der Werkhöfe von Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal hat bisher gut geklappt. Über eine Erweiterung des Werkhofs in St.Peterzell oder gar über einen Neubau müsse demnächst entschieden werden, wünscht sich Werkhofleiter Willy Altherr.

Willy Altherr, Leiter des Werkhofs Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Der Winter ist schon fast vorbei und damit auch die erste Bewährungsprobe für den Winterdienst des neuorganisierten Werkhofs der Gemeinde Neckertal. «Eigentlich bin ich froh, dass der Winter bisher nicht so streng war», sagt Willy Altherr, Leiter des Werkhofs. Sie hätten zwar viel salzen müssen, weil Strassen, Wege und Treppen oft sehr vereist waren.

Der grosse Wintereinbruch mit viel Schnee kam aber nicht. «So konnten wir die Abläufe ohne Druck überprüfen und Fehler schnell beheben, ohne dass die Schneeräumung beeinträchtigt wurde, wenn es denn nötig war», sagt er.

Der relativ ruhige Winter sei auch wichtig für diejenigen gewesen, die neu Schnee räumen. So konnten diese ihre Ausrüstung testen und ihr Gebiet kennen lernen. «Insgesamt sind für den Winterdienst rund 50 Unternehmer im Einsatz.» Vieles im Winterdienst bleibe jedoch Handarbeit. «Dazu habe ich genaue Listen erstellt, damit jeder Mitarbeitende weiss, wo er noch Schnee zu räumen oder zu salzen hat, damit die Bevölkerung sicher auf die Strasse gehen kann», sagt Altherr.

Insgesamt ist Willy Altherr mit dem bisherigen Stand der Zusammenlegung der Werkhof-Teams aus Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal zufrieden. «Natürlich muss ich da und dort noch an ein paar Stellschrauben drehen, grundsätzlich sind wir aber gut gestartet.»

Zusammenarbeit fällt nicht schwer

Im neuen Betriebskonzept des Werkhofs Neckertal sei zwar eine generelle Zentralisierung auf einen Standort vorgesehen. «Die Gebäude in Hemberg und Oberhelfenschwil sind aber jetzt noch in Betrieb, weil ich hier in St.Peterzell schlicht keinen Platz haben, um alle Fahrzeuge einzustellen», sagt Willy Altherr.

Daher sei längerfristig geplant, die jetzigen Aussendepots zu schliessen und entweder den Standort St.Peterzell auszubauen oder einen Neubau zu realisieren, über dessen Standort jedoch noch entschieden werden müsste.

Es gehe nicht nur um Einstellplätze für die Fahrzeuge. Kleine Unterhaltsarbeiten an den Fahrzeugen würden sie schon jetzt selbst machen. «Doch Reifenwechsel beispielsweise müssten von einer externen Garage erledigt werden, weil wir hier weder den Platz noch die Mittel dazu haben.»

«Das hilft zwar dem regionalen Gewerbe, was auch richtig ist. Doch sind das Kosten, die wir einsparen könnten, wenn wir solche Arbeiten im Werkhof erledigen könnten», sagt Altherr. «Zudem bilden wir neu eine Lernende aus, was grundsätzlich sehr erfreulich ist. Doch mussten wir dafür eine separate Garderobe mit Toilette einbauen, was zusätzlich Platz braucht», erläutert Willy Altherr.

Der Werkhof der Gemeinde Neckertal in St.Peterzell. Bild: Urs M. Hemm

Um den Zusammenhalt zu stärken, würden sich jeden Morgen zu Arbeitsbeginn alle elf Mitarbeitenden und Auszubildenden hier am Standort St.Peterzell treffen, um die Aufgabenverteilung des Tages im Detail zu besprechen. «Untereinander kannten wir uns ja bereits vorher, sodass uns die Zusammenarbeit nicht schwerfällt, zumal wir uns ja bereits vorher untereinander ausgeholfen haben, wenn es nötig war», sagt Altherr.

Unterstützung für Schulabwarte

Was die Ausbildung und die Vielfalt der ursprünglich erlernten Berufe der Mitarbeitenden angehe, seien sie sehr gut und breit aufgestellt. «So können wir alle die an uns gestellten Aufgaben professionell und ohne externe Unterstützung erledigen – es gibt extrem viel Fachwissen hier vor Ort.»

Zu den Aufgaben gehören der Strassen- und Liegenschaftsunterhalt, der Unterhalt der Friedhöfe und Wanderwege sowie die Abfallbewirtschaftung. «Hierzu überprüfen wir zurzeit die Standorte der Sammelstationen, weil die eine oder andere nicht optimal platziert ist. Bereits entschieden ist, dass wir die Grünabfuhr und das Sammeln des Altpapiers an die ZAB auslagern», sagt der Werkhofchef.

Ebenfalls zu den Aufgaben des Werkhofs gehören der Betrieb und Unterhalt der Kläranlagen auf dem Gemeindegebiet, wofür einzelne Mitarbeitende eine spezielle Ausbildung besuchen müssen.

Über das Thema Unterhalt der Aussenbereiche der Schulen habe gerade kürzlich ein Gespräch stattgefunden. Dies, weil im Planungsprozess vor der Fusion diskutiert worden war, ob diese Aufgaben dem Werkhof übertragen werden sollen. «Diesen Unterhalt werden aber weiterhin die jeweiligen Schulabwarte ausführen. Wir bieten aber jederzeit Hand, wenn es darum geht, beispielsweise Bäume zurückzuschneiden oder einen Schachtdeckel zu reparieren», sagt Willy Altherr.

Optimierungspotenzial beim Maschinenpark der Schulanlagen sehe Altherr jedoch nicht. «Wenn Schnee geräumt werden muss, dann muss das gemacht werden, bevor die Schüler kommen. Da kann es nicht sein, dass die Räumfahrzeuge zuerst von A nach B und danach nach C gefahren werden müssen – das ist ein Leerlauf», sagt Willy Altherr.

Er sei sich durchaus dessen bewusst, dass noch nicht alles reibungslos laufe. «Aber mit jedem Tag läuft es wenig besser.»