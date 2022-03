Neckertal Bürgerschaft hat entschieden: Die alte Primarschule Necker wird abgerissen Die Stimmberechtigten der Schule Neckertal genehmigen Rechnung 2021 und Budget 2022. Der Antrag, das Schulhaus Necker zu erhalten, blieb erfolglos.

Rudolf Mäder geht Ende Jahr nach 18 Jahren als Schulratspräsident der Schule Neckertal in Pension. Bild: Urs M. Hemm

Zufrieden und auch erleichtert wirkte Rudolf Mäder. Der Schulratspräsident der Schule Neckertal freute sich sichtlich, dass an seiner letzten Bürgerversammlung nach 18 Jahren als Präsident der Schulgemeinde der Saal der Turnhalle Sonnenberg in Oberhelfenschwil am Dienstagabend so gut gefüllt ist. «Ich freue mich darauf, noch einmal eine Bürgerversammlung leiten zu dürfen. Ich bin aber auch froh, Ende Jahr in Pension gehen zu dürfen, auch wenn ich in meinem Amt eine sehr schöne Zeit erleben durfte», sagte er.

Dennoch: Er wusste aus Vorgesprächen, dass einige Bürgerinnen und Bürger den Antrag des Schulrates, das ehemalige Primarschulhaus Necker mit der dazugehörenden Turnhalle noch in diesem Sommer abreissen zu wollen, auf Gegenwehr stossen wird. «Das ist gelebte direkte Demokratie. Und dafür dürfen wir dankbar sein», sagte Rudolf Mäder dazu.

Dem Antrag aus der Bürgerschaft, auf den Abriss vorerst zu verzichten, folgte die Mehrheit der Stimmenden jedoch nicht. Die Rechnung für das Jahr 2021 sowie das Budget 2022 wurden grossmehrheitlich gutgeheissen.

Unverhältnismässige Kosten

Bereits vor einem Jahr kündigte der Schulrat seine Absicht an, das alte Primarschulhaus Necker abreissen zu wollen. Zwischen zeitlich wurde ein Gutachten erstellt, dass den stark sanierungsbedürftigen Zustand des Gebäudes bestätigt.

Das ehemalige Primarschulhaus Necker mit der Turnhalle soll abgerissen werden. Bild: PD

Schulrat Christian Roth, Verantwortlich für Infrastruktur, Liegenschaften und Sicherheit, erläuterte das Gutachten. Das Primarschulhaus ist extrem baufällig. «Durch schlechte Isolation besteht ein grosser Energieverlust bei der Beheizung. Zudem können wegen defekter Leitungen nicht mehr alle Räume überhaupt beheizt werden», führte er aus. Auch die elektrischen Leitungen seien in einem desolaten Zustand. «Schimmel, vor allem in den sanitären Anlagen, ein kaputter Boden in der Turnhalle – die Sanierungskosten wären viel zu hoch und unverhältnismässig», sagte er.

Christian Roth, Schulrat Schule Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Da die Liegenschaft in Besitz der Schulgemeinde Neckertal sei, die Schule aber keinen Bedarf mehr für die Nutzung des Gebäudes hat, sei der Abbruch der einzig vernünftige Weg. Das Ziel ist, der Behörde der neuen Gemeinde keine Altlasten zu hinterlassen und den freigewordenen Boden für allfällige öffentliche Bauten freizuhalten. Die Kosten für den Abbruch belaufen sich gemäss Gutachten auf 390'000 Franken.

Nicht voreilig abreissen

Die Gegner des Antrages wollen auf den Abriss des Schulhauses derzeit verzichten. «Ich betrachte es angemessener, wenn rund neun Monate vor der Gesamtvereinigung im Neckertal ein ehemaliges Primarschulhaus stehen bleibt», sagte Martin Karrer, der einen offiziellen Antrag zu diesem Traktandum eingereicht hatte. Es sei geschickter, wenn ein derartiges Gebäudepotenzial in diesem speziellen Zeitraum vor der Überführung in die Obhut der neuen Gemeinde nicht voreilig abgerissen wird und den Entscheid, wie es mit dem Gebäude weitergehen solle, den neuen Gemeindebehörden zu überlassen.

Martin Karrer, Brunnadern. Bild: Urs M. Hemm

Ein weiterer Votant führte an, dass nach wie vor zahlreiche Vereine und Gruppen die Turnhalle für sportliche Aktivitäten nutzen würden. Zudem wären diverse Räumlichkeiten vermietet. Es sei wohl wahr, dass die Schulgemeinde jedes Jahr 10'000 Franken Defizit mit dem Gebäude macht. Bei Abbruchkosten von 390'000 Franken könnte die Gemeinde diese Kosten aber sicherlich noch während 39 Jahren tragen.

Die Argumente der Gegnerschaft stiessen auf Anklang bei den 91 anwesenden Stimmberechtigten. Für eine Mehrheit reichte es dennoch nicht. Sie sprachen sich mit 44 zu 36 bei 11 Enthaltungen für den Antrag des Schulrates und damit gegen den Antrag des Votanten aus.

Rechnung und Budget ohne Diskussion

Der zweite Antrag des Schulrats für einen Anbau bei der Primarschule Mogelsberg wurde ohne Gegenstimme gutgeheissen. Dort soll wegen steigender Kinderzahlen im Einzugsgebiet der Kindergärten von Brunnadern und Mogelsberg ein zweiter Kindergarten entstehen.

Ebenfalls diskussionslos wurde die Rechnung für das Jahr 2021 genehmigt. Diese schliesst bei einem Budget von rund 9,7 Millionen Franken mit einem Minderaufwand von 318'000 Franken ab. Das Budget für das Jahr 2022 sind knapp 10,1 Millionen Franken vorgesehen.