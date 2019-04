Neckertal: 1,8 Millionen Franken Überschuss dank hoher Steuereinnahmen und sparsamer Schulen Die Gemeinde Neckertal schliesst die Rechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von 1,8 Millionen Franken ab. Breite Zustimmung gab es für die Sanierung der Mehrzweckhalle St.Peterzell sowie für den Verkauf des alten Gemeindehauses Brunnadern. Urs M. Hemm

Drei Anträge ohne Gegenstimme durch die Stimmbürger genehmigt − Gemeindepräsidentin Vreni Wild kann entspannt den Apéro nach der Bürgerversammlung Neckertal geniessen. (Bild: Urs M. Hemm)

Turnusgemäss fand die Bürgerversammlung der Gemeinde Neckertal am Mittwoch in der Mehrzweckhalle in St.Peterzell statt. Dies war ein glücklicher Umstand, denn so konnten sich die 100 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gleich selbst ein Bild vom Zustand der Halle und den geplanten Baumassnahmen machen. «Laut Gutachten soll die Sanierung des Mehrzweckgebäudes 2,6 Millionen Franken kosten, wovon die politische Gemeinde gemäss einer Vereinbarung aus dem Jahr 1992 einen Beitrag von 32 Prozent – sprich 832'000 Franken – zu leisten hat», sagte Gemeindepräsidentin Vreni Wild. Die übrigen Kosten gehen zu Lasten der Schule Oberes Neckertal.

Unter anderem der Eingangsbereich der Mehrzweckhalle St. Peterzell soll saniert werden. (Bild: Urs M. Hemm, 15.02.2019)

Da die Stimmberechtigten offenbar vom Sanierungsbedarf der Halle überzeugt waren, genehmigten sie den Kredit ohne Gegenstimme oder Enthaltung. Ebenso diskussionslos verlief die Abstimmung zur Jahresrechnung 2018, die mit einem Ertragsüberschuss in der Höhe von 1,8 Millionen Franken abgeschlossen werden konnte. Diese werden dem Eigenkapital – oder, wie es neu gemäss dem Rechnungsmodell St.Gallen heisst – dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dieser beträgt somit 5,7 Millionen Franken.

Hoher Ertrag bei sinkendem Aufwand

«Dieses gute Resultat sei vor allem auf höhere Erträge zurückzuführen», sagte Vreni Wild. Das vergangene Jahr bescherte insbesondere deutlich höhere Steuereinnahmen von 955'000 Franken, Mehreinnahmen aus Entgelten und Gebühren in der Höhe von knapp 411'000 Franken und höhere Transfererträge von 350'000 Franken. Gleichzeitig ist der Gesamtaufwand um 0,4 Prozent gesunken. Dazu beigetragen haben namentlich die Schulen Neckertal sowie Oberes Neckertal, welche kumuliert etwa 300'000 Franken unter Budget blieben. Bei den Investitionen musste die Sanierung der Rennenbrücke verschoben, weil die Planung nicht fristgerecht gemacht werden konnte. Dies führte zu einem Minderaufwand von 154'000 Franken.

Nach der Rechnung 2018 hatten die Anwesenden neben dem Kredit für die Sanierung der Mehrzweckhalle über zwei weitere Anträge zu befinden: Einstimmig wurde der Verkauf des alten Gemeindehauses in Brunn­adern an die Evangelische Kirchgemeinde Unteres Neckertal beschlossen. Der Kaufpreis beträgt 1,2 Millionen Franken. Diskussionslos stimmten die Bürger der Ergänzung der Gemeindeordnung zu. Diese bewirkt, dass Grundsatz- und Sachabstimmungen nach Gemeindevereinigungsgesetz an der Urne durchgeführt werden können.

Zehn-Jahr-Jubiläum der Gemeinde Neckertal

Im laufenden Jahr wird die Agenda der Gemeinde von drei Themen dominiert: Zum einen findet am 30. Juni die Grundsatzabstimmung zum Projekt «Einheitsgemeinde» statt, das vom ganzen Gemeinderat unterstützt wird. Bei einem Ja wird den Räten der Gemeinden Hemberg, Oberhelfenschwil und Neckertal der Auftrag erteilt, eine mögliche Fusion und die Bildung einer Einheitsgemeinde detailliert zu prüfen. Über eine Fusion selbst würde erst im Jahr 2021 abgestimmt.

Alle Anträge des Gemeinderates Neckertal wurden von den Stimmberechtigten ohne Gegenstimme gut geheissen. (Bild: Urs M. Hemm)

Zum anderen herrsche bei der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes noch in vielen Punkten Rechtsunsicherheit. «Daher sind die beiden Planungsaufträge ‹Raumplanung/Nutzungsplanung/Zonenplanung› sowie die ‹Revision Schutzverordnung› noch in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen», sagte Vreni Wild.

Nicht zuletzt darf die Gemeinde Neckertal in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. «Weil auch das Energietal Toggenburg sein zehnjähriges Jubiläum feiert, haben wir bereits im letzten Sommer – also noch vor den weltweiten Klimastreiks – beschlossen, einen Fond für die Umsetzung von Energiesparprojekten zu äufnen», erläuterte Vreni Wild. Es werde aber auch einen Anlass für die ganze Gemeinde geben. «Wir wollen die Bevölkerung zusammenbringen und dazu am 21. September die Dörfer mit einem Gratis-Rundfahrten-Shuttlebus anfahren, wo von den Vereinen und dem Gewerbe etwas angeboten wird.»