NECKER / NESSLAU Skilift Rietbad: Rückbau gefordert Der vor Jahren stillgelegte Skilift Rietbad ist Gegenstand eines Vorstosses im Kantonsrat.

Langlauf kann man im Winter im Rietbad noch betreiben. Alpin Skifahren geht nur noch, wenn man selber mit Fellen an den Skis aufsteigt. Bild: PD

In einer vom Gründonnerstag datierten Interpellation befasst sich Kantonsrat Marco Fäh (Necker) mit dem stillgelegten Skilift Rietbad in Nesslau. Der Skilift habe keine Betriebsbewilligung mehr und müsste laut Gesetz über die Seilbahnen vom Eigentümer beseitigt werden. Das sei bisher nicht geschehen. Zudem stehe ein Teil der Anlagen in einem Flachmoor, schreibt der Kantonsrat der Grünen Partei.

Marco Fäh will deshalb wissen, was Kanton und Standortgemeinde bisher getan haben, um das geltende Recht durchzusetzen. Zudem erkundigt sich Marco Fäh, wer für den Rückbau der Anlage sorgen und aufkommen muss, wenn der Eigentümer nicht aktiv wird oder gar zahlungsunfähig ist. Schliesslich erkundigt sich der Interpellant, ob und allenfalls wo es im Kanton weitere gleich gelagerte Fälle gebe.