Naturschutzverein montiert Nistkästen: Vögel sollen unter die Brücke der Umfahrung in Ebnat-Kappel ziehen

An der Brücke der Umfahrungsstrasse in Ebnat-Kappel wurden unterschiedliche Nistkästen angebracht. «Die Mehlschwalben machen ihre Nester mit Sand und Lehm vom Boden», erklärt Andreas Weber, der Präsident des Naturschutzvereins Ebnat-Kappel und Nesslau. Entsprechend sind ein Teil der Nistkästen wie eine Kugel aus Lehm gestaltet mit einer Öffnung für die Mehlschwalben. Für die Mauersegler sei es wichtig, dass die Nistkästen in einer gewissen Höhe angebracht seien, erklärt Andreas Weber. Diese Vögel hätten kurze Beine und liessen sich aus einer erhöhten Position fallen, um in die Luft abheben zu können.

Schliesslich versucht der Naturschutzverein, mit entsprechenden Nistkästen auch den Bestand der Bachstelzen und der Wasseramseln zu fördern. Diese Nisthilfen sind eher im Bereich der Thur angebracht. (sas)