Natur Eine kleine Geste von jedem kann Grosses bewirken: Darum setzt sich die IG Blühende Zukunft für die Biodiversität ein Bereits wenige Pflanzen ziehen Insekten und Schmetterlinge an. Eine neu gegründete Interessengemeinschaft in Wattwil will die Bevölkerung animieren, mehr für die Nachhaltigkeit und die Biodiversität im Siedlungsraum zu tun.

Farbenfrohe Natur: Blühende Pflanzen ziehen schnell Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an. Bild: PD

Wer einen Garten hat, kann immer wieder beobachten, wie Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und andere Insekten um die Pflanzen schwirren und Käfer die Stiele emporklettern. Um diesen kleinen Tieren einen Lebensraum zu bieten, braucht es nicht zwingend viel Platz. «Bereits ein Topf mit einer Sommerblume oder Kräutern auf dem Balkon ist besser als nichts», sagt Verena Roth.

Die Wattwilerin begeistert sich für die Pflanzen- und Tierwelt und möchte ihren Beitrag zur Förderung der Biodiversität leisten. Sie hat Gleichgesinnte gesucht und mit ihnen die IG Blühende Zukunft ins Leben gerufen. «Wir legen einen ersten Fokus auf die Biodiversität im Siedlungsraum», erklärt Hans Fluri, der Verena Roth von Anfang an in ihrem Unterfangen unterstützt.

Anfänge sind gemacht, es kann sich aber noch einiges entwickeln

Die Hummeln besuchen den blühenden Salbei. Bild: PD

Wenn die beiden durch Wattwil spazieren, sehen sie an einigen Beispielen, was zur Förderung der Biodiversität gemacht wurde. Sie nennen etwa das Eidechsenbiotop beim Gemeindehaus oder die Fläche zwischen der Migros und dem Berufs- und Weiterbildungszentrum, wo die Natur sich selber überlassen ist. Auch in Vorgärten und auf Balkonen entdecken die beiden immer wieder Grünes. «Allerdings», sagen sie, «würden einheimische Pflanzen den Insekten mehr dienen.»

Sie seien überzeugt davon, dass jeder etwas im Kleinen beitragen könne. «Dafür braucht es nicht den sprichwörtlichen grünen Daumen und sehr viel Zeit», sagt Verena Roth. Eine kleine Rabatte mit Blumen, ein einheimischer Strauch oder ein Obstbaum neben dem Rasen würde genügen, um Insekten und Schmetterlinge anzulocken.

Einheimische Pflanzen in einem Steingarten würden ebenfalls einen Beitrag leisten. Wer einen Gemüsegarten habe, könne auch mal eine Pflanze aufschiessen lassen, sagt Hans Fluri. Ein Garten müsse nicht immer tipptopp aufgeräumt sein. Wuchernde Brennnesseln, ein Haufen aus alten Ästen oder Steinen oder ein Dornenstrauch böten neuen Lebensraum.

Interessierte Menschen untereinander vernetzen

Der Schachbrettfalter ist kein seltenes Tier in einer artenreichen Pflanzenwelt. Bild: PD

Noch besteht die IG Blühende Zukunft aus wenigen Mitgliedern. «Wir sind überzeugt, dass wir mehr Gleichgesinnte ansprechen und zum Mitmachen begeistern können», sagen Verena Roth und Hans Fluri. Sie haben für das erste Halbjahr 2022 einige Veranstaltungen organisiert. Den Auftakt macht am 22. Februar ein Film über die Mission B mit einer anschliessenden Podiumsdiskussion.

Im März und April geben Fachpersonen konkrete Beispiele, um mit einheimischen Pflanzen die Biodiversität im Garten und auf dem Balkon zu fördern. Für die beiden folgenden Monate ist jeweils eine Exkursion in Wattwil geplant. Nach den Sommerferien beteiligt sich die IG an einem Aktionstag zur Bekämpfung von Neophyten in Wattwil.

Die IG Blühende Zukunft sieht sich keinesfalls als Konkurrenz zu bestehenden Gruppierungen wie beispielsweise Bioterra oder Nathur. Im Gegenteil: «Wir stehen im Austausch mit ihnen und führen die Anlässe zum Teil gemeinsam durch», betont Verena Roth.

Es sei ihnen wichtig, den Menschen zu zeigen, dass sie mit ihrem Engagement nicht allein seien und dass die Freude an der Biodiversität ansteckend sei. Gerade in der Pandemie hätten viele Menschen die Natur wieder mehr schätzen gelernt, ergänzt Hans Fluri. «Unsere IG gibt dem einen guten Nährboden. Damit tun wir nicht nur der Flora und der Fauna etwas Gutes, sondern uns allen.»

Auftaktveranstaltung im Kino Passerelle Die IG Blühende Zukunft beginnt ihre Tätigkeit mit einem Filmabend mit anschliessender Podiumsdiskussion am Dienstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr im Kino Passerelle in Wattwil. Der Film «Jeder Quadratmeter zählt – Mission B rechnet ab» zeigt gelungene Beispiele, wie Biodiversität im privaten und öffentlichen Bereich umgesetzt wurde. Anschliessend erklären Franziska Sabljo-Grob, CEO der Grob Kies AG, Sarah Brümmer von der Grünstadt Lichtensteig und Ruedi Bösch, Förster und Gemeinderat von Wattwil, an einem Podium, welche Bedeutung die Biodiversität für sie und ihre Tätigkeit hat. Der Eintritt ist gratis, ein freiwilliger Unkostenbeitrag aber sehr willkommen. Betreffend Covid-19 gelten die jeweiligen Bestimmungen des BAG

.