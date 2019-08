Nationalratswahlen: Jeder zweite Kandidat aus dem Toggenburg tritt für die SVP an 11 der 24 Kandidatinnen und Kandidaten, die am 20. Oktober in den Nationalrat gewählt werden können, stehen auf Listen der SVP. Ruben Schönenberger

Aus dem Toggenburg streben 24 Kandidatinnen und Kandidaten von acht Parteien (inklusive deren Jungparteien) nach Bern. Welcher der Politikerinnen und Politiker seinen reservierten Sitz wirklich beanspruchen darf, entscheidet sich am 20. Oktober. (Montage: Stefan Bogner, Bild: Christoph Ruckstuhl)

Wenn am 20. Oktober der Nationalrat neu bestellt wird, stehen auch 24 Kandidierende aus dem Toggenburg zur Wahl. Damit gibt es allein aus dem Toggenburg doppelt so viele Kandidierende wie in der Grossen Kammer Sitze für die gesamte St.Galler Vertretung reserviert sind.

SVP mit deutlich mehr Kandidierenden

Bei der Betrachtung der Listen fällt auf, dass vor allem die SVP im Thur- und Neckertal auf Kandidatenfang gegangen zu sein scheint. Gleich elf Kandidierende hat die wählerstärkste Partei im Toggenburg gefunden. Je zwei sind auf der Haupt- und der Seniorenliste der Partei zu finden, drei auf der Unternehmerliste und weitere vier Kandidierenden auf der Landliste.

Am zweitmeisten Kandidierende steigen für die CVP und ihre Jungpartei ins Rennen: je zwei Politiker für die Nord-West der Mutter- beziehungsweise der Jungpartei. Die FDP zieht mit drei Kandidierenden ins Rennen, aufgeteilt auf die Hauptliste, die Frauenliste und die Liste der Jungfreisinnigen. Die SP und die Juso weisen ebenfalls je einen Kandidaten beziehungsweise eine Kandidatin auf. Alle anderen Parteien, die im Toggenburg antreten – EDU, EVP, GLP und SD –, treten mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten an. Keinen Toggenburger Kandidaten konnten die Grünen auftreiben.

Deutlich mehr Männer als Frauen

Im ganzen Kanton beträgt der Anteil Frauen auf den Wahllisten 32,9 Prozent. Im Thur- und Neckertal ist er noch tiefer. Nur ein Viertel der Kandidierenden ist weiblich. Bei der SVP sind es zwei Frauen, bei der FDP, SP, EDU und EVP je eine. Damit ist der Frauenanteil unter den Toggenburger Kandidierenden bei der SVP rund 18 Prozent, bei der FDP 33,3 Prozent, bei der SP 50 Prozent und bei der EDU und EVP gar 100 Prozent.

Im Durchschnitt keine 40 Jahre alt

Fünf Toggenburger Kandidierende treten auf der Liste einer Jungpartei an. Die Junge CVP schickt gleich zwei Nachwuchspolitiker ins Rennen, bei den Jungfreisinnigen, der Juso und den Jungen Grünliberalen ist es je eine Nachwuchshoffnung.

Diese fünf Kandidierenden tragen dazu bei, dass das Toggenburger Feld relativ jung ist. Während im ganzen Kanton St.Gallen das Durchschnittsalter bei 43 Jahren liegt, ist der durchschnittliche Anwärter auf einen Nationalratssitz im Thur- und Neckertal erst 38. Im gesamten Nationalrat lag das Durchschnittsalter nach den letzten Wahlen bei 51 Jahren.

Zum ersten Mal können diesen Herbst bei eidgenössischen Wahlen Kandidierende mit Jahrgang 2000 oder jünger gewählt werden. Im Toggenburg treten zwei so junge Kandidatinnen an: Jessica Huldi von der SVP hat Jahrgang 2000, die jüngste Kandidatin ist Lena Eberhard von der Juso mit Jahrgang 2001. Der älteste Kandidat ist Hansueli Hofer von der SVP mit Jahrgang 1953.

Wenige Kandidaten aus dem oberen Toggenburg

Regional lässt sich eine Ballung der Kandidierenden im mittleren Bereich des Toggenburgs festhalten. 10 der 24 Politikerinnen und Politiker sind in den zentralen Gemeinden Lichtensteig, Wattwil oder Ebnat-Kappel ansässig. Weitere sieben kommen aus den Gemeinden des unteren Toggenburgs, nur vier aus dem Obertoggenburg. Drei Kandidierende schliesslich sind im Neckertal wohnhaft.

Ebnat-Kappel ist die regionale Polit-Hochburg

Bei den einzelnen Gemeinden sticht Ebnat-Kappel deutlich hervor. Jeder vierte Toggenburger Kandidat wohnt hier. Auch aus der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil gingen viele Kandidaturen ein, hier sind es vier. Es folgen Nesslau mit drei sowie Lichtensteig, Oberhelfenschwil und Wattwil mit je zwei. Die anderen Gemeinden, auch das bevölkerungsstarke Kirchberg, weisen nur eine Kandidatur auf, mit der Ausnahme von Lütisburg. Hier kandidiert niemand.

Keine Bisherigen aus dem Toggenburg

Wer es in die Grosse Kammer schafft, zeigt sich am 20. Oktober. Möchte eine Toggenburgerin oder ein Toggenburger den Sprung schaffen, muss ein bisheriger Nationalrat des Kantons St.Gallen dafür abgewählt werden. Sicher ist bis dahin nur eines: Eine allfällige Abwahl eines Bisherigen wird keinen Nationalrat aus der Region treffen. Seit dem Rücktritt von Toni Brunner auf Ende des vergangenen Jahres ist das Toggenburg nicht mehr in der Grossen Kammer vertreten.