Nationalfeiertag Comedy, Tennis und ein Regierungsrat: So wird in den Gemeinden der Region Wil der 1. August gefeiert Am Montag ist Nationalfeiertag. Dabei werden zwischen Flawil und Eschlikon verschiedene Veranstaltungen für gemütliche Stunden vorbereitet. Zum Teil wird schon am 31. Juli gefeiert. Eine Übersicht der grösseren Anlässe.

So manche Schulen werden am Sonntag und Montag feierlich geschmückt sein. Bild: Urs Bucher

Der 1. August ist für viele ein Anlass, um mit Freunden und Familien eine gesellige Zeit zu verbringen. Auch in der Region Wil bereiten sich die Gemeinden und andere Organisationen gerade darauf vor.

Wil und Wilen: Gibt es ein Feuerwerk?

Wie schon vor der Pandemie laden die Gemeinden Wil und Wilen auch in diesem Jahr am Nationalfeiertag wieder zur gemeinsamen Bundesfeier auf die Obere Weierwise (Reitwiese) in Wil ein. Ab 18.30 Uhr geht es los. Es wird unter anderem der 1.-August-Funken entzündet und ein grosses Feuerwerk den Himmel erhellen. Vorausgesetzt, dieses ist aufgrund der Trockenheit erlaubt. Bei gutem Wetter wird der Anlass auf der Reitwiese durchgeführt, bei Regen in der Reithalle.

Comedy in Uzwil

In Uzwil gibt es etwas zu Lachen. Denn der Komiker, TV-Moderator und Musiker Walter Dux nimmt die Gemeinde bei seiner 1.-August-Rede auf das Korn. Am Nationalfeiertag von 11 Uhr bis 14 Uhr können Gäste beim Gemeindesaal Platz nehmen, um den Landes-Geburtstag zu feiern. Dabei steht das gemeinsame Singen der Nationalhymne und Livemusik mit dem Trio Harero auf dem Programm. Und es gibt Gratis-Bratwürste.

Tennis in Oberuzwil

In Oberuzwil haben Sportsfreundinnen und -freunde am Sonntag, 31. Juli, die Möglichkeit, ab 14 Uhr beim Tag der offenen Tür vom Tennisclub Oberuzwil selber aktiv zu sein. Die eigentliche 1.-August-Feier, welche ebenfalls am 31. Juli abends beim Tennisplatz stattfindet, wird vom Jodlerclub Uzwil und der Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil umrahmt. Festredner ist Regierungsrat Beat Tinner. Um 19.30 Uhr läuten die Glocken der Kirchen.

Sportlerinnen-Interview in Flawil

Am 1. August ab 16 Uhr startet die Bundesfeier in Flawil im Weiler Burgau. Gemeinderat Edi Hartmann leitet den Abend mit einer Begrüssung ein. Unter anderem stehen Skirennfahrerin Sarah Zoller und der Trainer des HC Flawil, Roman Pfründer, bei einem Interview Rede und Antwort (ab 19.20 Uhr). Auch der traditionelle Lampionumzug darf nicht fehlen. Von 16.30 Uhr bis 18 Uhr gibt es einen Shuttle-Bus.

Festrede in Degersheim

Die diesjährige Bundesfeier wird in Degersheim vom Verkehrsverein und Turnverein organisiert. Am 1. August um 17 Uhr geht es los beim Föhrenwäldli. Der neue Gemeindepräsident, Andreas Baumann, hält eine Festrede. Bei schlechter Witterung findet keine Feier statt.

Jubiläum in Sirnach

Für Sirnach ist die diesjährige Bundesfeier eine besondere. Denn die Gemeinde feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen. Deshalb soll der Nationalfeiertag auf der Hochwacht diesmal besonders gefeiert werden. Besucherinnen und Besucher bekommen eine gratis Jubiläumswurst mit Apéro. Am 1. August ab 20.20 Uhr gibt es eine Begrüssung durch Gemeindepräsident Kurt Baumann und eine Festrede vom Geschäftsführer des Klosters Fischingen, Walter Hugentobler.

Gerichtspräsidentin auf dem Nollen

Traditionell ist die Feier auf den Nollen in der Gemeinde Wuppenau am 1. August. Um 19 Uhr startet das Rahmenprogramm im Festzelt. Ab 20.15 hält die Gerichtspräsidentin Claudia Spring eine Ansprache.