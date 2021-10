Nassen Vier junge Landwirtinnen und Landwirte freuen sich: Ihre Fanni ist die neue Miss Mogelsberg Die Sonne liess sich an dieser dienstäglichen Viehschau nicht blicken. Der leichte, aber stete Regenfall tat der guten jedoch Stimmung absolut keinen Abbruch. Der Star des Tages heisst Fanni, sie kommt aus dem Stall der Nachwuchslandwirte Celine, Silvan, Salome und Anja Rhyner.

Fanni ist neue Miss Mogelsberg. Die Besitzer aus Hoffeld, Celine, Walter, Silvan, Salome und Anja Rhyner freuen sich. Bild: Christoph Heer

Stolz führen die vier Kinder ihre Fanni aus dem Strohring und geniessen den Applaus des Publikums. Die Kuh wurde soeben zur Miss Mogelsberg 2021 gewählt und das freut natürlich auch deren Besitzer Walter Rhyner aus Hoffeld. Er sagt: «Die Freude bei mir ist gross. Noch mehr mag ich es meinen vier Kindern gönnen, die sich hervorragend um Fanni, aber auch um alle anderen Tiere, kümmern.»

«Problemlos» sei der Umgang mit ihr im Stall und auf der Weide, sagt der Landwirt auf seine neue Titelhalterin angesprochen. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er:

«Zudem macht sie immer schön brav mit, egal bei welchen Aktivitäten. Von solchen Kühen wünscht man sich eigentlich noch viel mehr.»

Vorgängig, und das während gut zwei Stunden, wurden zahlreiche weitere Abteilungssiegerinnen erkoren. So gewann unter anderem Martin Juds Sonja den Titel Rinderchampion, Christof Züsts Mairiesli den Titel Miss OB (Original Braunvieh) oder Chläus Böschs Jolanda den Titel Erstmelkchampion. Doch die Erfolgsgeschichte von Letztgenannter ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig geschrieben.

Jolanda räumt gleich doppelt ab

Martin Jud, OK-Chef und Präsident des Viehzuchtvereins Mogelsberg. Bild: Christoph Heer

Nur kurze Zeit später ruft OK-Chef Martin Jud erneut den Namen von Jolanda aus. Die Kuh aus Neckertal gewinnt in der Kategorie Schöneuter Jüngere gleich noch einmal. Was für eine Ehre für Besitzer und Tier. Immer wieder ist zu hören, wie hochstehend die Qualität aller 400 Tiere auf dem Platz sei. Die Richter finden fast ausschliesslich lobende Worte zu den Kühen und Rindern.

Das Publikum geniesst das Geschehen zuerst vom regengeschützten Zelt aus, ehe es sich immer zahlreicher zum Viehschauring begibt. In der Luft liegt indes ein schwierig erkennbarer Duftmix. Es ist wohl ein Gemisch von Pommes frites, Schnitzelbrot, brennenden Stumpen, Stroh und Kuhfladen.

Der Schleckwarenstand stand bei den Kindern hoch im Kurs. Bild: Christoph Heer

Viele Kinder, oft in Trachten gekleidet, verfolgen die Viehschau ebenso gespannt wie ihre Eltern. Dem ganzen OK, dem Viehzuchtverein Mogelsberg und allen Helferinnen und Helfern, ist es einmal mehr gelungen, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen und so die Gewissheit für sich zu beanspruchen, der kulturellen Vielfalt wieder einmal einen Schub verliehen zu haben.