Närrische Zeit Zur Fasnachtseröffnung wehte ein Hauch von Hollywood über Mosnang Ein Feuerwerk, kakophonische Klänge, das Einsetzen der «Bsetzisteine» mit den Namen der Mosliger Dreigestirne zu einem «Walk of Fame» – die Mosnanger wissen die fünfte Jahreszeit zu zelebrieren.

Das jüngste Mosliger Dreigestirn (von links): David Dobler, Martina Egli und Markus Thoma beim Einsetzen des «Bsetzistei» vor dem Gemeindehaus. Bild: Franz Steiner

Wenn es um die Fasnacht geht, muss das Rad in Mosnang nicht neu erfunden werden. Und trotzdem kam es am 11.11., dem traditionellen Fasnachtsstart in die fünfte Jahreszeit, unmittelbar vor dem Gemindehaus zu einer Premiere: die Einweihungsfeier der «Bsetzistei» mit den Namen der seit 2017 während der Fasnachtszeit amtierenden «Mosliger Dreigestirne». Das Werkhof-Team hat alles vorbereitet, um fünf dieser Steine vor dem Hauptportal des Gemeindehauses einzusetzen.

Jedes Jahr wird der Gemeindepräsident in der Narrenzeit durch drei Persönlichkeiten «abgesetzt», die das Zepter während vier Tagen in der Hand halten. Zu Ehren dieses Dreigestirns kommen die Namen nun auf einen Bsetzistei und werden so für immer in einem «Walk of Fame» verewigt. Nach einem pandemiebedingten Ausfall waren 2022 Martina Egli, David Dobler und Markus Thoma das jüngste Mosliger Dreigestirn.

Die IG Mosliger Fasnacht wählt «drei ehrenhafte und mit einwandfreiem Leumund ausgestattete Bürgerinnen und Bürger» aus. Diese Verleihung geschieht jeweils am Schmutzigen Donnerstag. Dann erklärt der amtierende «Präsi» Renato Truniger offiziell seinen Rücktritt auf Zeit. An der Uslumpete am Fasnachtssonntag übernimmt er wieder die Regierungsgewalt, und der ganze Narrenspuk hat ein Ende.

Ein «Walk of Fame» für Fasnächtler

David Dobler erklärte die Entstehung des Mosliger Walk of Fame. Das erste Mal, wo sie als neues Dreigestirn zusammengesessen seien, hätte man nicht mehr so recht gewusst, wer in welchem Jahr die Auszeichnung erhalten hat. Zuerst habe man an eine Ehrentafel gedacht. Schliesslich hat sich die Idee vom Walk of Fame in der Pflästerung vor dem Gemeindehaus durchgesetzt.

Der erste «Bsetzistei» mit den Namen und dem Jahr der Einsetzung. Bild: Franz Steiner

Der Gemeindepräsident gab den Segen dazu. Renato Truninger hatte am Freitagabend nur lobende Worte für die Idee und das Engagement der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler und sagte:

«Es führen verschiedene Wege ins Gemeindehaus, sollte jemand Mühe haben, über diese Bsetzistei zu gehen.»

Motto fürs nächste Jahr steht schon fest

Zu Beginn der Fasnachtseröffnung wurden die gut hundert Anwesenden von Ruben Schuler als Präsident der IG Mosliger Fasnacht willkommen geheissen. Den anschliessenden Startschuss in die Fasnachtszeit gab unter Leitung von Alex Forrer die Guggemusig Moslig. Später verzauberte ein Feuerwerk-Spektakel den dunklen Nachthimmel. Fakomo-Präsident Thomas Näf gab schon mal das Motto «Jukebox» für die kommende Fasnacht preis. «Es soll die verschiedenen Musikstilrichtungen der Fünfziger-, Sechzigerjahre bis in die Neuzeit zusammenbringen.»