Nachwuchsschwingen Die Einheimischen waren beim Buebeschwinget am Pfingstmontag in Ebnat-Kappel grosszügige Gastgeber Der Schwingklub Wattwil und Umgebung organisiert jedes Jahr am Pfingstmontag das Buebeschwinget in Ebnat-Kappel. In diesem Jahr waren 252 Nachwuchsschwinger in den vier verschiedenen Alterskategorien am Start.

Flavio Niedermann, Oberbüren, vom Schwingklub Uzwil, gewann das Buebeschwinget in der Kategorie der ältesten Nachwuchsschwinger. Bild: Beat Lanzendorfer

Es ist noch kein Werner Schlegel, kein Damian Ott und kein Marcel Räbsamen vom Schwingerhimmel gefallen. Die heutigen Aushängeschilder des Toggenburger Schwingerverbandes, mittlerweile alles Eidgenossen, konnten in ihren jungen Jahren nicht immer überzeugen und mussten der Konkurrenz öfters den Vortritt lassen.

Einzig Werner Schlegel holte in seiner Alterskategorie beim vom Schwingklub Wattwil und Umgebung jeweils am Pfingstmontag organisierten Buebeschwinget in Ebnat-Kappel in den Jahren 2017 und 2013 den Tagessieg.

Deshalb bereitet es noch keine Sorgen, dass bei der Austragung des Buebeschwinget am letzten Montag nur ein Jungspund der Schwingklubs aus Wil, Wattwil, Flawil oder Uzwil die Rangliste in einer der vier Alterskategorien anführt.

Knechtle als lachender Dritter

In der Kategorie A (Jahrgänge 2008 und 2009) schaffte es Flavio Niedermann, Oberbüren, Schwingklub Uzwil, in den Schlussgang. Dort bezwang er den Appenzeller Marco Graf. Immerhin in den Schlussgang gelangte Alex Bleiker aus Ulisbach vom Schwingklub Wattwil und Umgebung in der Kategorie B, Jahrgänge 2010 und 2011. In diesem musste er sich allerdings Kevin Sutter aus Gais geschlagen geben.

Ansonsten überliessen die Einheimischen die Positionen an der Spitze des Feldes grosszügig Gästen. In der Kategorie C, Jahrgänge 2012 und 2013, waren dies der Thurgauer Michael Bischof und der Berner Kevin Tschiemer. Am Ende war es Michael Bischof, der gewann. Auf seinem Notenblatt waren sechs Siege verzeichnet.

Fabio Rickenmann (rechts) aus Wittenach und Sven Pfleghart, Hagenbuch, standen sich im Schlussgang der jüngsten Teilnehmer gegenüber - keiner konnte den Kampf für sich entscheiden. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Jüngsten, Jahrgänge 2014 und 2015, kam es im letzten Kampf des Tages zum Duell Fabio Rickenbach, Wittenbach, gegen Sven Pfleghart aus Hagenbuch. Weil die beiden nach acht Minuten stellten, stand der Appenzeller Janick Knechtle als lachender Dritter zuoberst auf dem Podest. Er hatte in der Endabrechnung einen Viertelpunkt mehr als die Schlussgangteilnehmer.

OK-Präsident zeigt sich zufrieden

Willi Näf, der Hemberger steht seit einem Jahrzehnt an der Spitze des Organisationskomitees, selber dreifacher Kranzgewinner, zeigte sich am Ende des Tages zufrieden: «Wir hatten schönes Wetter und rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer, was wollen wir mehr.» Obwohl, wenn das trockene Wetter etwas früher eingesetzt hätte, wären wohl noch einige Schwingerfreunde mehr vor Ort gewesen.

Willi Näf, OK-Präsident des Buebeschwinget. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun aber dürften viele zu Hause mit dem Heuen beschäftigt gewesen sein. Einer davon war Erich Kuratli, Präsident des Schwingklubs Wil. Weil daheim auf dem Hof in Nesslau zu viel Arbeit wartete, konnte er seinen Sohn Sandro nur am Morgen betreuen. Mit vier gewonnenen und zwei verlorenen Kämpfen reichte es trotzdem für einen Zweig und zu Rang 6a.

Rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten dem Buebeschwinget am Pfingstmontag in Ebnat-Kappel bei. Bild: Beat Lanzendorfer

Gesamthaft nahmen 252 Knaben in den vier Kategorien beim Buebeschwinget auf der Anlage des Oberstufenzentrums Wier in Ebnat-Kappel teil. Ein Wert, der ungefähr jenem der Vorjahre entspricht. Ein Rückgang im Nachwuchsbereich, wie er etwa in den grösseren Städten feststellbar ist, wird auf dem Land nicht wahrgenommen. Eine Feststellung, die Urban Götte, technischer Leiter des Toggenburger Schwingerverbandes, bestätigt.