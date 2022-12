Kirchenchöre im Unteren Toggenburg schliessen sich zusammen

Seit rund anderthalb Jahren waren die beiden Kirchenchöre Bütschwil-Lütisburg und Mosnang als Projektchor gemeinsam unterwegs. Ende November wurde der Zusammenschluss der beiden Chöre beschlossen und der Kirchenchor Cantemus Unteres Toggenburg gegründet. Der neue Vorstand setzt sich aus Rolf Brunner (Präsident), Eveline Bleiker (Vizepräsidentin), Judith Bachmann (Kassierin) und Pius Bürge (Aktuar), Chorleiter Richard Rost und Seelsorger Ante Svirac, der den Chor neu als Präses begleitet, zusammen. Die nächsten Gottesdienste, die der Chor Cantemus Unteres Toggenburg musikalisch mitgestaltet, sind an Heiligabend die Christmette in Bütschwil und der Festgottesdienst am Weihnachtstag in Mosnang. (pd)