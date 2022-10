Nachruf Ernst Klingler, langjähriger Grundbuchverwalter von Hemberg, ist 81-jährig gestorben Ernst Klingler war ein grosser Zug- und Busfan, befuhr alle Zugstrecken in der Schweiz und Österreich sowie 90 Prozent der Bahnstrecken in Deutschland. Von 1965 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2000 arbeitete er beim Grundbuchamt Hemberg. Am 28. September ist er gestorben.

Ernst Klingler wurde 81-jährig. Bild: PD

Ernst Klingler wurde am 12. September 1941 in der Buechen in Ebnat-Kappel geboren. Zusammen mit dem jüngeren Bruder Hans erlebte er eine schöne Jugendzeit in der freien Natur. Er besuchte in Ebnat-Kappel die Primar- und Sekundarschule. Anschliessend absolvierte er die Verwaltungslehre in der Gemeindeverwaltung Krummenau. Nach dem erfolgreichen Abschluss war er als Kanzlist bei den Gemeinden Ebnat, Nesslau und Krummenau tätig.

Die Tätigkeit im Grundbuchamt interessierte ihn immer mehr. Zusammen mit vier Kollegen besuchte er an einigen Samstagen die Weiterbildungskurse des kantonalen Grundbuchinspektorats in St.Gallen. Damit die Prüfung als patentierter Grundbuchverwalter zum Erfolg führte, wurden im Team an mehreren Abenden Fallbeispiele bearbeitet, galt es doch über die Vielfältigkeit der künftigen Tätigkeit Bescheid zu wissen.

Bereits unmittelbar nach Erhalt des Patentes liess sich Ernst Klingler 1965 zum Grundbuchverwalter der Gemeinde Hemberg wählen. Diese, ihm lieb gewordene Tätigkeit, die er stets mit grosser Genauigkeit ausübte, war bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2000 seine Lebensstelle. Zusätzlich zu diesem Amt war er Leiter der gemeindeeigenen Ersparniskasse, die er mit grossem Fachwissen verwaltete.

Mit der Gemeinde Ebnat-Kappel blieb er stets verbunden. In der jungen Kirche der evangelischen Kirchgemeinde fand er mit der Kindergärtnerin Margrith Huber seine künftige Ehefrau, mit der er sich am 15. April 1972 verehelichte. Fast 30 Jahre wohnten die beiden in der gleichen Wohnung an der Rosenbüelstrasse in Ebnat-Kappel. Am 15. April 2022 durften sie die goldene Hochzeit feiern.

In der Freizeit war er als Buchhalter für verschiedene Körperschaften und Institutionen tätig. Für den Verein Chupferhammer, die als grosses Werk der Region in verschiedenen Häusern ihre Tätigkeit ausübte, war er in den Jahren 1996 bis 2003 als Finanzchef tätig. Er verwaltete viele Jahre die Finanzen der Evangelischen Kirchgemeinde Ebnat-Kappel, war Kassier des Samaritervereins und der Winterhilfe. Für den Krankenpflegeverein Ebnat-Kappel war er an vorderster Front tätig und präsidierte ihn während 16 Jahren.

Sehr treffend war das im Jahre 2010 überreichte Abschlussgeschenk: Eine Lokomotive aus Schokolade, bezeichnend für seine gute Führung und seine Leidenschaft für das Bahnreisen. Über seine vielen Reisen hat er Buch geführt: Seit 1970 hat er alle Bahnstrecken in der Schweiz und in Österreich gefahren, in Deutschland rund 90 Prozent. Sein Ziel, die Postauto-, Bus- und Tramstrecken in der Schweiz zu befahren, hat er dann nicht mehr ganz erreicht.

Bis vor wenigen Jahren konnte er seine vielfältige Tätigkeit im Beruf und in der Freizeit ausüben, bis er immer mehr auf die Hilfe seiner Frau, der Spitex und des Pflegeheims angewiesen war. Am 28. September 2022 durfte er friedlich einschlafen.

Frau Pfarrer Esther Schiess hielt am vergangenen Donnerstag die Abdankungsfeier, die sehr dem Leben von Ernst Klingler entsprach. Zu erwähnen ist noch das von der Organistin einwandfrei gespielte Halleluja aus Händelsoratorium, das bei Ernst zu jeder Geburtstagsfeier gehörte.