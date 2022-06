Nachhaltigkeit Ende Juni schliesst der Bioladen Punkt in der Wiler Altstadt – doch es gibt eine Nachfolgelösung Der Bioladen Punkt ist ein beliebtes Lebensmittelgeschäft für die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wiler Altstadt. Ende Juni gehen nun die bisherigen Geschäftsführerinnen in Pension. Im August führen zwei andere Frauen den Laden weiter.

Die bisherigen Geschäftsführerinnen des Bioladens Punkt in Wil, Edith Benn (links) und Ursula Tosch, wurden von ihren Stammkunden mit einem Abschiedsapéro überrascht. Bild: PD/Marianne Gartmann

Frisch, regional und biologisch. Wer aus Wil kommt und auf eine entsprechende Ernährung achtet, der kennt wohl den Bioladen Punkt. An der Marktgasse 38 in der Altstadt erhalten Kundinnen und Kunden so ziemlich alles, was das Bioherz begehrt. Die beiden Chefinnen Ursula Tosch und Edith Benn bieten dort von Lebensmitteln bis Kosmetika eine breite Palette von Produkten an.

Doch jetzt ist Schluss. Nach zehn Jahren im Bioladen gehen die beiden Geschäftspartnerinnen nun Ende Juni in Pension. Aus Dankbarkeit für die Dienstleistung der Frauen veranstalte die langjährige Stammkundin Marianne Gartmann zusammen mit anderen Kunden einen Abschiedsapéro. Sie sagt: «Seit es das ‹Punkt› gibt, war der Service einwandfrei.»

Der Laden hat auch das Quartier belebt

Vergangenen Samstag feierten rund 40 Personen vor Ort den Abschied der bisherigen Geschäftsführerinnen des Bioladens. Für Ursula Tosch und Edith Benn war dies eine Überraschung. Sie wussten nichts von den Plänen von Marianne Gartmann. Unter anderem stellten die Organisatoren Festbänke vor dem Laden auf und backten Gebäck zum Verzehr. «Die Getränke bezogen wir natürlich vom ‹Punkt› selbst», sagt die Stammkundin.

Die grösser werdenden Herausforderungen der Klimakrise und die immer stärker verbreitete vegane Ernährungsweise verstärken das Bewusstsein vieler Schweizerinnen und Schweizer für regionale und frische Lebensmittel. Wie der Bund mitteilt, haben Biolebensmittel mittlerweile einen Marktanteil von rund elf Prozent. Grosse Supermarktketten wie Migros oder Coop stockten aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten Jahren ihr Biosortiment ebenfalls auf. Reine Bioläden sind in Wil immer noch eine Rarität.

Für Gartmann, die unter anderem als Pädagogin tätig ist, war es damals eine Freude, als das «Punkt» eröffnete. Sie sagt:

«Durch die familiäre Atmosphäre im Laden wurde auch die Altstadt belebt.»

Gartmann kauft fast täglich ihre Lebensmittel im Biogeschäft ein. Dies aber nicht nur wegen der guten Qualität der Waren, sondern auch wegen der Kundschaft. «Man traf Nachbarinnen und Nachbarn und unterhielt sich während des Einkaufs über aktuelle regionale Themen.» Dabei sei man mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Altersgruppen ins Gespräch gekommen. Dass die beiden langjährigen Geschäftsführerinnen nun aufhören, bedauere Gartmann zwar, aber sie habe Verständnis.

Im August geht es weiter

Wenn der Laden am Donnerstagabend schliesst, bedeutet dies jedoch nicht das Ende des «Punkts». Nach Umbauarbeiten öffnet das Geschäft im August seine Türen wieder. Agi Hauschel und Rita Rechsteiner übernehmen das Ruder des Bioladens. Das jetzige Sortiment möchten sie beibehalten. Für die Zukunft haben sie geplant, noch mehr Produkte regional einzukaufen. Rita Rechsteiner sagt:

«Wir werden weiterhin so gut wie möglich auf die Bedürfnisse unserer lokalen Kunden eingehen.»

Agi Hauschel und Rita Rechtsteiner übernehmen ab August die Geschäftsleitung für das «Punkt». Bild: PD

Beide Frauen sind seit gut 40 Jahren im Biogeschäft. Rechsteiner hat bereits in mehreren Bioläden gearbeitet, darunter auch im Wiler Kornhaus. Sie sagt: «Ich habe vor drei Jahren erfahren, dass die ehemaligen Besitzerinnen in Pension gehen.» Daraufhin habe sie sich mit ihrer Geschäftspartnerin Agi Hauschel dazu entschieden, das «Punkt» zu übernehmen. Die Umbauarbeiten im Juli seien minimal. «Wir möchten den Flair des Ladens beibehalten. Er bekommt lediglich einen frischen Anstrich und neue Kühlanlagen», sagt Rechsteiner.

Neu wird das «Punkt» ab August auch mittags durchgehend geöffnet haben. Die Wiedereröffnung ist derzeit auf den 13. August geplant.