Nachgefragt Kantonsrat beschliesst einstimmig eine Einmaleinlage für den Tourismus: Was das für die Region Toggenburg bedeutet Der Rat stimmte letzte Woche einem Nachtrag zum Tourismusgesetz zu, der die Ausfälle aufgrund der Coronapandemie ausgleichen soll. Der Entscheid zeige, dass man sich im Kantonsrat über die Wichtigkeit des Tourismus bewusst sei, sagt Christian Gressbach von Toggenburg Tourismus.

Keine Freudensprünge, aber dennoch zeigt sich Toggenburg Tourismus mehr als zufrieden, dass der Kantonsrat die Einlage einstimmig beschloss. Bild: PD

Mit einem Nachtrag zum Tourismusgesetz hat der Kantonsrat vergangene Woche beschlossen, den Tourismusfonds im nächsten Jahr einmalig mit 2,2 Millionen Franken aus dem besonderen Eigenkapital zu stützen. Was bedeutet dieser Entscheid für die Tourismusregion Toggenburg?

Christian Gressbach: Es hat einen grossen Einfluss. Denn schliesslich bekommen wir einen Betrag aus der Tourismusrechnung wie auch die anderen drei St.Galler Destinationen St.Gallen Bodensee, Heidiland und Rapperswil Zürichsee. Der Entscheid zeigt, dass man sich im Kantonsrat über die Wichtigkeit des Tourismus bewusst ist. Das haben wir mit Freude zur Kenntnis genommen. Nach zwei Jahren mit Mindereinnahmen wegen Corona war es richtig, dass das Thema im Rat besprochen wurde.

Arbeitet Toggenburg Tourismus aufgrund der Einlage an neuen Projekten?

Toggenburg Tourismus arbeitet basierend auf dem räumlichen Tourismusentwicklungskonzept Klang Toggenburg an diversen Projekten, die in Umsetzung sind oder in den Startlöchern warten. In der Vergangenheit unterstützten die Gelder aus dem Tourismusfonds Projekte wie zum Beispiel die Chääswelt Toggenburg oder den Klangcampus.

Nach zwei Jahren Coronapause: Reicht da eine solche einmalige Einlage des Kantons?

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Es ist nicht so, dass wir im Kanton St.Gallen auf Rosen gebettet sind und riesige touristische Entwicklungen vorantreiben können. Aber wir können zufrieden sein. Wie viel in Zukunft wieder regulär reinkommen wird, wird sich zeigen müssen. Der Tourismus ist ein wichtiges Wirtschaftsfeld, das Einflüsse auf viele andere Branchen hat. Dieses Verständnis für den Tourismus ist im Kantonsrat da.

Der FDP-Kantonsrat Martin Stöckli bezweifelte während der Diskussion im Rat die Wirksamkeit der einmaligen Massnahme, stimmte ihr dann aber trotzdem zu. Er verglich die Situation mit einem Patienten auf der Intensivstation, der am Sauerstoff hängt.

Das ist ein trauriges Bild. Ich glaube, man muss es nehmen, wie es ist. Klar hätte jeder gerne mehr Geld zur Verfügung, aber schliesslich dürfen wir im Toggenburg zufrieden sein, auch mit Hinblick auf das Klanghaus: Dafür hat man viel Geld vom Kanton erhalten. Ich würde nicht sagen, dass wir ein Patient sind, der auf der Intensivstation liegt. Eher eine gesunde Person, die wie alle Lebewesen eine gewisse Portion Sauerstoff braucht, aber zum Teil sogar selbst aktiv beatmet. Tourismus darf man nicht in sich abgegrenzt sehen, es ist eine Branche, die vieles auslöst. Die Zahlung ist also auch eine Investition in den Lebens- und Wohnstandort St.Gallen insgesamt.