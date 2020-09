Nachdem Schaufensterpuppe in Bazenheid gestohlen wurde: Lediglich eine Hand ist wieder aufgetaucht Vor etwas mehr als einer Woche wurde beim Secondhandshop in Bazenheid eine rote Schaufensterpuppe entwendet. Die Besitzerin appellierte daraufhin an die Diebe, ihr die Puppe wieder zurückzubringen. Nun ist zumindest ein Teil des liebgewonnenen Ausstellungsobjekts wieder aufgetaucht.

Eine Hand der Schaufensterpuppe wurde gefunden. Vom Rest fehlt nach wie vor jede Spur. Bild: PD

Vor wenigen Tagen berichtete diese Zeitung über die rote Schaufensterpuppe, die vor dem Secondhandshop von Doris Sprecher an der Wilerstrasse 29 in Bazenheid verschwunden ist.

Doris Sprecher, Geschäftsführerin des Secondhandshops in Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Mittlerweile ist eine Hand wieder aufgetaucht. «Eine ältere Frau hat sie mir zurückgebracht, sie hat die Hand in der Nähe des Bazenheider Bahnhofs gefunden», sagt eine immer noch enttäuschte Besitzerin.

Sie sei mittlerweile überzeugt davon, dass es sich um einen Lausbubenstreich handelt, «denn wer stiehlt schon eine Schaufensterpuppe, um Teile davon fortzuwerfen.

Hoffnung noch nicht aufgegeben

Ihre Vermutung wird auch dadurch gestützt, weil es gemäss Aussagen von Anwohnern in jener Nacht, in welcher der Diebstahl geschah, ziemlich laut war. Weil diverse Bierflaschen die Strasse säumten, dürfte auch Alkohol im Spiel gewesen sein.

Trotz Ärger hofft Doris Sprecher weiterhin auf ein glückliches Ende.

«Ich würde es nach wie vor schätzen, wenn ich die Puppe zurückerhalte, auch wenn sie beschädigt ist.»

Sollte es kein Happy End geben, möchte sie in jedem Fall ein Nachfolgemodell anschaffen. «Wir haben bereits mehrere Kundinnen gesagt, dass sie sich jeweils an der Schaufensterpuppe orientiert hätten, um den Second Hand Shop zu finden, jetzt aber fehle etwas.»