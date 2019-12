Nach Weihnachtsball in Krummenau: 100 Kanti-Schüler verpassen letzten Zug und stranden in Wattwil Ausserordentlich viele Passagiere, die auf Getränke kontrolliert werden und danach an jeder Haltestelle das Stop-Signal bestätigen: Das führte dazu, dass ein Bus von Krummenau erst nach Abfahrt des letzten Zugs im Bahnhof Wattwil ankam.

Im Kraftwerk in Krummenau fand der Weihnachtsball statt. Bild: PD

Am letzten Freitagabend feierten die Kantischüler im Kraftwerk in Krummenau einen Weihnachtsball. Über 100 von ihnen wollten anschliessend mit einem Bus des Busbetriebs Wattwil-Lichtensteig-Ebnat-Kappel (BLWE) zum Bahnhof Wattwil fahren, um dort den letzten Zug ins Linthgebiet zu erwischen. Doch bevor der Bus am Bahnhof ankam, war der letzte Zug schon weg, wie Radio Zürisee am Dienstag vermeldete.

Markus Beeler, der Geschäftsführer des BLWE, bestätigte das gegenüber dem Radiosender. Die Verspätung des Busses habe mehrere Gründe gehabt. Zum einen seien ungewöhnlich viele Schüler in Krummenau eingestiegen. Beim Einsteigen wurden diese auf Getränke kontrolliert. Die dadurch entstandene Verspätung hätte aber noch nicht zu einem Verpassen des Zugs geführt. Die Schüler hätten mehrfach den Halt-Verlangen-Knopf gedrückt.

Busfahrer meldete die Verspätung nicht

Auch der Busfahrer der BLWE sei indes nicht ganz unschuldig daran, dass die Schüler sich die Nacht in Wattwil um die Ohren schlagen oder von ihren Eltern abgeholt werden mussten. Er habe die Verspätung der SOB nicht gemeldet. Das hätte er, so Beeler gegenüber Radio Zürisee, trotz allem tun sollen.

Die BLWE will nun mit der Kantonsschule klären, ob in Zukunft bei solchen Feiern Massnahmen getroffen werden sollen. So könnten beispielsweise Extrabusse eingesetzt werden.