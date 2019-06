Nach positivem Abschneiden an der Tour de Suisse: Hemberger Radprofi wird sich weiter in Geduld üben müssen Radprofi Patrick Schelling gehörte an der Tour de Suisse als bester Schweizer zu den Gewinnern der neuntägigen Rundfahrt. Für den Hemberger heisst es nun abwarten und auf ein Angebot hoffen. Urs Huwyler

In den beiden Zeitfahren hat Patrick Schelling den zehnten Platz in der Gesamtwertung verspielt. (Bild: Urs Huwyler)

Nach Ende der Tour de Suisse (Tds) geht es für Patrick Schelling am Mittwoch mit der Zeitfahren-Schweizer Meisterschaft in Weinfelden weiter. Am Sonntag folgt die von seinem Klub VC Fischingen in Oberwangen organisierte Strassen-SM. «Noch bin ich körperlich und im Kopf von der Tds etwas müde. Aber das wird schon», zeigt sich der 29-jährige Hemberger überzeugt.

Weitere sechs Tage später erfolgt der Start zur Österreich-Rundfahrt, welche für den Leader im Team Vorarlberg zum Pflichtprogramm gehört.

«Es war mein bisher schwerstes Rennen»

Wie vor einem Jahr werden nun die Weichen gestellt, in welche Richtung sich Patrick Schellings Karriere entwickelt. 2018 zeichnete sich die Verpflichtung durch eine italienische Mannschaft ab, doch die Hoffnungen zerschlugen sich. Dank der geglückten Tds-Premiére dürfte sich die Ausgangslage verbessert haben. «Insgesamt kann ich zufrieden sein. Es war bisher mein schwerstes Rennen. Aber der Unterschied, beispielsweise zur Österreich-Rundfahrt, war von der Belastung her nicht gross», relativiert Patrick Schelling die Anforderungen der Etappen. Diese seien auf World Tour-Niveau allerdings länger.

Einen Rang unter den besten Zwanzig im Gesamtklassement setzte sich der Schweizer Vizemeister als Ziel, es wurde Platz elf mit fünfeinhalb Minuten Rückstand auf den kolumbianischen Tour de France-Mitfavoriten Egan Bernal.

«Ich wusste aufgrund der Trainingswerte, dass ich mithalten kann. Bernal lag für alle ausser Reichweite. Er kann die Tour de France gewinnen.»

Was für Patrick Schelling quer durch die Schweiz neben dem Rummel und den vielen Zuschauern anders war: «Als Leader ist die Verantwortung und der Druck grösser. Wenn die Mannschaft für dich fährt, musst du liefern. Damit bin ich ganz gut klargekommen.» Über sich hinausgewachsen ist der ehemalige Universiade-Zweite nicht. «Es wäre noch mehr möglich gewesen», stellt er rückblickend fest. Elf Sekunden fehlten dem Bergspezialisten für Platz zehn. Die Zeit büsste er auf der 1. Etappe ein. Obwohl die Wetterprognosen ab Mitte des Zeitfahrens Regen voraussagten, wurde Schelling von den Teamchefs am Ende des Starterfeldes eingeteilt. Rund 20 Sekunden gingen durch die nassen Strasse verloren. Im zweiten Zeitfahren fehlte ihm wegen des Rückenwindes ein grösserer Gang und der kurze Ausflug in eine Wiese kostete ebenfalls die eine oder andere Sekunde.

Continental-Team ist keine Lösung mehr

Doch trotz der starken Leistungen liegen ihm derzeit noch keine Angebote von höher klassifizierten Sportgruppen vor. Seit dem Jahr 2016 fährt Patrick Schelling für die drittklassige Continental-Equipe von Vorarlberg-Santic. Der Sportliche Leiter Marcello Albasini sagt:

«Die Tour de France wird Patrick nie gewinnen. Richtig eingesetzt kann er jedoch auch in einer World Tour-Equipe bestehen.»

Aber was, wenn auf der Wunschliste erneut einzig der bisherige Arbeitgeber übrig bleibt? Dann kämen wohl aus sportlichen und finanziellen Überlegungen Rücktrittsgedanken auf. «Eine weitere Saison auf Continental-Stufe brächte mich nach den zuletzt gesammelten Erfahrungen kaum weiter», glaubt der Fünfte im Bergklassement der Tour de Romandie. Eine Einschätzung, die Marcello Albasini teilt.

Die Situation mutet seltsam an. Ein Sportler mit internationaler Klasse muss auf ein Engagement bei einem der 18 World Tour- oder 25 Pro Continental-Teams hoffen. Hochgerechnet sind rund 1075 Profis auf den beiden obersten Stufen unterwegs. Patrick Schelling nimmt im World Ranking (3122 klassiert) als zweitbester Schweizer – hinter Marc Hirschi (124.) – Position 136 ein. Werden nur die Rundfahrten berücksichtig, so rückt er auf Platz 88 vor. Solche Statistiken sagen nicht alles, doch sie liefern Hinweise über die Leistungskonstanz und müssten Manager hellhörig werden lassen.

Die Eltern Edith und Matthias Schelling freuen sich in Ulrichen über die Leistungen ihres Sohnes Patrick. (Bild: Urs Huwyler)

«Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiterhin Vollgas zu geben», sagt Patrick Schelling. Wieso können keineswegs begnadetere Velofahrer vom Velofahren gut leben, eine der positiven Erscheinungen an der Tour de Suisse jedoch nicht? Die Konkurrenz tritt offensiver auf, platziert Geschichten in den Medien, verkauft sich besser, fährt die Ellenbogen aus. Was nicht dem Naturell des möglicherweise neuen Schweizermeisters aus Hemberg entspricht. Was die am Schluss der Tour de Suisse live vor Ort gewesenen Eltern Edith und Matthias Schelling bestätigen.