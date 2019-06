Nach Interpellationen zum Spital Wattwil: Kantonsrat verzichtet auf Dringlichkeitserklärung

Indirekte Schützenhilfe erhielten sie von der CVP-GLP-Fraktion. Diese hatte in einer Interpellation Kostenüberschreitungen in Höhe von 22 Millionen Franken oder rund 16 Prozent beim Neubau des Spitals Grabs moniert. Das ergebe Mehrkosten von 660'000 Franken pro Jahr, die die ganze Spitalregion tragen müsse, heisst es. In Bezug auf die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg habe der Regierungsrat in den letzten Monaten von einer alarmierenden finanziellen Situation sowie von Notmassnahmen und Notkrediten gesprochen. Umso mehr erstaune, mit welcher Leichtigkeit der Nachtragskredit kommuniziert werde, schreibt die Fraktion in der Begründung der Interpellation. Die Fraktion fragt denn auch, ob in Grabs Strukturen geschaffen würden im Hinblick auf die Schliessung der Standorte Altstätten und Walenstadt. (mkn)