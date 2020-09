Nach der Umfahrungseröffnung: Das Bütschwiler Dorfzentrum ist wie leergefegt Seit Donnerstagabend rollt der Durchgangsverkehr an Bütschwil vorbei. Mit eindrücklichen Folgen: Im Bütschwiler Dorfzentrum ist kaum ein Auto zu sehen.

Schon vor 70 Jahren gab es erste Ideen, das Bütschwiler Dorfzentrum zu umfahren. Etliche Varianten wurden in die Diskussion eingebracht, alle wieder verworfen. Bis auf eine. Seit Donnerstagabend fliesst der Durchgangsverkehr nun um Bütschwil herum: Die 3,8 Kilometer lange Strasse zwischen dem Anschluss Engi und dem Anschluss Neudietfurt wurde dem Verkehr übergeben.

Neu rollen die Autos also über drei Brücken und durch vier Tunnels an Bütschwil vorbei. Schon am Donnerstagabend wurde die Umfahrung von etlichen Automobilistinnen und Automobilisten befahren. Am Freitagmorgen wachte das Dorf erstmals ohne Durchgangsverkehr auf. Von den rund 17'000 Fahrzeugen, die bisher durch Bütschwil fuhren, dürfte über die Hälfte nun den neuen Weg wählen. Im Bütschwiler Dorfzentrum ist Ruhe eingekehrt.

Früher heute Bütschwil am 10. September (Bild: Beat Lanzendorfer)

Weitere Impressionen aus dem Bütschwiler Dorfzentrum zeigt unsere Bildergalerie:

7 Bilder 7 Bilder Ein einsamer Lastwagen fährt durch Bütschwil. Bild: Liska Meier (Bütschwil, 18. September 2020)