Nach dem Höhenflug der letzten Wochen muss sich der FC Wattwil Bunt in Rapperswil wieder einmal geschlagen geben Zweitligist Wattwil Bunt bezieht in Rapperswil ein ärgerliches 0:1. Mit sechs Punkten Vorsprung und der besseren Fairnesswertung, bei noch zwei ausstehenden Runden, kann der Aufsteiger fast sicher eine weitere Saison in der 2. Liga regional planen. Raphael Dort

Trainer Jan Rüeger (links) und Sportchef Albert «Gusti» Geiger dürfen trotz Niederlage optimistisch in die Zukunft blicken. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Dass es am Wochenende zum ersten Mal so richtig sommerlich heiss war, tat der Partie nicht gut. Die Begegnung zwischen Rapperswil-Jona und Wattwil Bunt war von Beginn an geprägt durch viele Foulspiele. Letztendlich behielt das Heimteam beim 1:0-Sieg das bessere Ende für sich.

Wenig Chancen auf beiden Seiten

Beide Teams waren bemüht, sich durch ein schnelles Passspiel vor das gegnerische Tor zu arbeiten. Dies gelang beiden Mannschaften selten. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto stärker merkte man die externen Bedingungen. Die Partie fand mehrheitlich im Mittelfeld statt, Unterbrüche wurden für kurze Trinkpausen genutzt. Somit gingen beide Teams torlos in die Pause.

Den Platzherren glückte der Start in die zweite Halbzeit besser. Eine kurz ausgeführte Cornervariante verwandelte Londrit Hamidi zum 1:0.

Seferi vergibt Chance zum Ausgleich

Die Wattwiler hatten postwendend die Chance, das ärgerliche Gegentor bereits wieder auszugleichen. Jeton Seferi machte eigentlich alles richtig und überspielte den gegnerischen Torhüter. Ein zurückgeeilter Verteidiger schlug den Ball in letzter Sekunde aber von der Linie weg.

Die Rosenstädter verwalteten diese Führung ziemlich souverän, Wattwil Bunt war zwar bemüht, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. So ging das Team von Trainer Jan Rüeger als ärgerlicher Verlierer vom Platz. Erneut konnte man mit einem besser klassierten Team lange mithalten und verpasste einen Punktgewinn schlussendlich nur knapp. Wattwil rutscht dadurch auf den neunten Rang ab.

Am kommenden Samstag steht das letzte Heimspiel der Saison an, der Tabellenzweite Abtwil-Engelburg wird auf der Grüenau gastieren.