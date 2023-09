«mybuxi» Das Obertoggenburg bekommt einen Bus, den man wie ein Taxi rufen kann – Fahrerinnen und Fahrer werden noch gesucht Die Firma Mybuxi will die Aussengebiete der Gemeinden Nesslau und Wildhaus–Alt St. Johann erschliessen. An der Infoveranstaltung am Freitag konnte die Bevölkerung ihre Favoriten für mögliche Halteorte auf einer Karte einzeichnen.

Eine Kombination aus Bus und Taxi: Ein Fahrzeug von Mybuxi, wie es bald im Obertoggenburg unterwegs sein soll. Bild: zvg

Bei der Informationsveranstaltung am Freitagabend im Nesslauer Büelensaal erfuhr die Bevölkerung erstmals, wie die geplante «Fahrt auf Verlangen» in der Region funktionieren soll. Vor Ort waren der Gründer von Mybuxi, Andreas Kronawitter, Gemeindepräsident Kilian Looser und Markus Erne von der Südostbahn (SOB), die in die Umsetzung des neuen Projekts involviert ist.

Bereits bewährt hat sich das Rufbussystem im Emmental sowie in der Gotthardregion. Andi Kronewitter ist überzeugt: «Mobilität ist ein Menschenrecht.» Dafür brauche es nicht immer ein eigenes Auto, aber die Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Er erklärte, dass die Anforderung der Busse – gefahren wird mit einem Elektrobus mit sieben Fahrgastplätzen – per App erfolge.

«Wir haben 2019, beim Start in Herzogenbuchsee, festgestellt, dass es rund zwei Wochen dauerte, bis sich das Ganze etablieren konnte», sagte der Gründer von Mybuxi. Seither sorge sein Unternehmen in vier Gemeinden für eine gute Ergänzung zu den bestehenden ÖV-Strecken. Ausgangs- und Zielpunkte seien meistens die Bahnhöfe und Haltestellen in der Region.

Markus Erne von der SOB, Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau und Andreas Kronawitter, Gründer von Mybuxi (von links). Bild: Adi Lippuner

Einzel-, Mehrfahrtenkarten oder Abonnemente

Das neue Angebot soll ab Ende Oktober in den Gemeinden Nesslau und Wildhaus-Alt St. Johann als Pilotprojekt starten. Wie zu erfahren war, werden die Rufbusse täglich während 18 bis 19 Stunden verfügbar sein. Es gibt ein klares Tarifsystem, bei dem die Bezahlung von Einzelfahrten, der Bezug von Mehrfahrtenkarten sowie Tages-, Monats- oder Jahresabonnementen möglich ist. «Wir sind kein konzessioniertes ÖV-Unternehmen und erhalten deshalb auch keine Bundesbeiträge», sagte Kronawitter weiter.

Um sich in der Region zu etablieren, wird als Nächstes ein regionaler Verein gegründet. Und es werden Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die allerdings, gemäss Vorschrift des Kantons St. Gallen über einen Führerschein der Kategorie «Beruflicher Personentransport», auch bekannt als Taxiführerschein, verfügen müssen. «Wir können Interessenten beim Erwerb dieses Ausweises aber auch unterstützen», so Kronawitter.

Engagement in der Region nötig

Um das Vorhaben umzusetzen, liegt nun der Ball bei der regionalen Bevölkerung. Sowohl für die Vereinsarbeit als auch als Fahrerinnen und Fahrer werden Interessierte aus dem Toggenburg gesucht. «Ob Junge, aktive Pensionierte oder Frauen, die eine Teilzeitarbeit suchen, wir freuen uns über das Engagement der regionalen Bevölkerung», sagte der Mybuxi-Gründer. Der Einsatz der Fahrer werde entschädigt. Vorgesehen sei eine Schicht pro Woche à fünf Stunden.

Angeregte Diskussion über die gewünschten Haltestellen von Mybuxi. Bild: Adi Lippuner

Im Anschluss an die Information hatten die Interessierten im Büelensaal Gelegenheit, auf einer Karte die gewünschten Haltestellen in der Gemeinde zu markieren. In Nesslau erhielten Büel, Ennetbühl, Rietbad, Seeben, Krümmenschwil, Stampfi und Trempel einen Farbpunkt. In der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann die Standorte Klanghaus, Laui, Halden und Schönenboden. Eine weitere Informationsveranstaltung wird am Freitag, 22. September, in der Propstei in Alt St. Johann durchgeführt.