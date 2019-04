Musikgesellschaft Wintersberg-Bendel: Beim letzten Auftritt des Dirigenten Daniel Müller ein Feuerwerk der Musik gezündet Erstmals wurden die beiden Aufführungen der Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Wintersberg-Bendel am gleichen Wochenende durchgeführt. Diese standen auch im Zeichen des Abschieds des Dirigenten Daniel Müller. Franz Steiner

Daniel Müller leitete mit viel Energie ein letztes Mal die Musikgesellschaft Wintersberg-Bendel. Seine Nachfolge ist bereits geregelt. (Bild: Franz Steiner)

An ihrem Chränzli im «Sonne»-Saal im Wintersberg präsentierte die kleine, aber feine Musikgesellschaft (MG) Wintersberg-Bendel einen Melodienreigen so bunt und erfrischend wie das Erwachen des Frühlings. Wer entspannt einen Abend zum Geniessen suchte, lag darum bei den Wintersbergler Musikantinnen und Musikanten genau richtig. Mit dem Motto «Eifach mer» fand das Musikkorps mit eingängigen Melodien wiederum seine ganz persönliche Note. Damit zeiht es immer wieder ein dankbares Publikum an.

Abschiedsvorstellung des Dirigenten

Präsidentin Heidi Tobler konnte nicht nur Ehren-, Passivmitglieder, Gönner und Delegationen willkommen heissen, sondern musste zum Leidwesen der MG Wintersberg auch die Abschiedsvorstellung des Dirigenten Daniel Müller bekannt geben. Nach zweieinhalb Jahren gab der Teufener aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt. Man lasse ihn nur ungern ziehen, meinte die Präsidentin. Doch der Neue steht bereits in der Person von Lenin Zavaleta Chavez in den Startlöchern. Der 42-jährige Peruaner lebt mit Frau und Tochter in St. Gallen und sass als Zuhörer im Publikum. Er freue sich auf diese für ihn neue Herausforderung – er, der auch noch Chöre dirigiert.

Eröffnet wurde der Konzertabend mit dem Marsch «Trueberbueb». Dany Bösch, der durchs Programm führte, durfte in der Folge weitere bekannte Musikstücke ankünden. «Lueget vo Berg und Tal» mit dem Solo von Lukas Abderhalden an der Trompete passte perfekt zu den Wintersberglern. In diesem spürte man in der bedächtig und gefühlvoll gespielten Darbietung förmlich die Weite des Tals. Schmissige, aber auch melancholische Stücke wechselten sich in bunter Folge ab, so vom Klassiker «Alls, was bruchsch uf dr Wält», zum zackigen Marsch «Schwarz Sächs» bis zu Schluneggers Ballade «Rosmarie». Rhythmisches Klatschen im Publikum begleitete die «Herzweh-Polka». «Liebe Freunde», eine weitere Polka, wurde bekannt durch Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten. Aber auch in «Finkensteiner Polka», «Böhmischer Diamant» oder «Eine Polka für Dich» zeigte die Musikgesellschaft ihre Affinität zu diesem Musikstil. Mit dem Marsch und der dritten Zugabe, «Viva Arogno», wurde der Konzerteil beendet.

Süsse Liebesszenen und harte Wortgefechte

Das Lustspiel «Überraschig us em Oschte» von Claudia Gysel unter der Regie von Emil Amacker setzte im zweiten Teil die Lachmuskeln in Bewegung. In 50 Minuten wurde in der Stube auf dem Bauernhof Sunnemätteli nicht nur Dialekt gesprochen. Zur Unterstützung half nämlich beim Bauern (Marcel Früh) und seiner Frau (Heidi Tobler) ein Praktikant aus dem Osten mit. Und Wladimir (Lukas Abderhalden) bekam auch noch Besuch von seinem Kollegen Oleg (Josef Tötsch). Den Überblick zu behalten, war nicht einfach, zumal Tochter Melanie (Janine Tobler) als Studentin und eingebildete Stadttussi mit ihrer Eitelkeit und ihrem Schlankheitswahn für viel Trubel sorgte.

Was passieren kann, wenn Osteuropäer mehr als nur Erntehelfer sind, erlebte die ledige Schwester des Bauern (Katja Bösch) mit ihren Liebesabsichten zu ebendiesem Russen. Dafür zog sie die skeptischen Blicke der Tante (Brigitte Scherrer) auf sich. Dass der Russe das Nachbargrundstück als Mitgift für die ledige Schwester kauft, passt der Bauernfamilie nicht. Mit dem Geld dieses reichen Russen sah es plötzlich anders aus: Oleg wird von Bauer Paul geherzt, und alle Zweifel sind auf einmal in den Wind geschlagen. Den grossen Applaus hatte sich das Theaterensemble mehr als verdient.