Musikfestival Gespendetes Pfand, verdankte «Chrampfer» und viel Musik: Heute starten die Jazztage Lichtensteig, am Donnerstag wurde vorgefeiert Am Freitagabend gehen die Jazztage zum 33. Mal an den Start. Für dieses Musikfestival, eines der grössten der Region, werden an die 6000 Gäste erwartet. Als Dank an die Bevölkerung fand am Vorabend ein Anlass statt – natürlich mit Musik.

Am Vorabend der Jazztage fand im Post-Zelt ein Anlass für die Lichtensteiger Bevölkerung statt. Bild: Sascha Erni

Vom Freitagabend bis zur Sonntags-Matinée werden sich tausende Musikbegeisterte in Lichtensteig eingefunden haben. Zum 33. Mal laden die Jazztage zu einem speziellen Festivalerlebnis: Die sechs Bühnen sind in der Altstadt verteilt, Abschrankungen existieren kaum. Das Publikum kommt so auf Tuchfühlung mit den Künstlerinnen und Künstlern. «Nah dran – und live» lautet dann auch das Motto des Musikfestivals.

Dank nicht nur an die Bevölkerung

Tausende Gäste in einer Kleinstadt mit gerade einmal 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern – das kann belastend sein. Als Dankeschön lud deshalb der Jazz-Club Lichtensteig die Bevölkerung am Donnerstagabend zu einem Konzert der Band Schlorzi Musig ein. Hunderte folgten der Einladung und verwandelten so den Postplatz bereits am Vorabend des eigentlichen Festivalbeginns zur Partyzone.

Susanna Weber, Präsidentin des Jazz-Clubs, und OK-Präsident Raphael Gygax. Bild: Sascha Erni

«Ohne die Hilfe der freiwilligen Helfenden wären die Jazztage unmöglich zu stemmen», sagte Raphael Gygax, Präsident des Organisationskomitees. Die «Chrampfer» erhielten vom Publikum viel Applaus.

Die Präsidentin des Jazz-Clubs, Susanna Weber, erklärte eine weitere Möglichkeit, wie man sich beim Team der Jazztage bedanken kann: Dieses Jahr lässt sich das Pfand, das auf die Mehrwegbecher erhoben wird, an den Jazz-Club spenden. Dazu steht ein blauer Sammelbehälter für besagte Becher bereit.

Breites musikalisches Angebot

An die 6000 Gäste werden erwartet. Denen wird einiges geboten, besonders auf der Hauptbühne. Mit Caroline Chevin, Marius Bear und Bastian Baker (Freitag) sowie Pilar Vega, Phenomden und Loco Escrito (Samstag) ist die musikalische Palette breit gehalten.

Auch ein Besuch der kleineren Bühnen kann sich lohnen. Ob Da Cruz im Elchzelt, das Quartett Claudia Muff in der Kalberhalle, Invade auf dem Postplatz oder die beliebte Jam-Session im Café Huber: Von Latin über Rock bis Jazz dürfte für jeden und jede etwas dabei sein.