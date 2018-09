Dient Münstertal im Gesundheitswesen als Vorbild für das Toggenburg? Das Gesundheitszentrum im Münstertal nennt sich das kleinste Spital der Schweiz. Dient es als Vorbild für das Toggenburg? Martin Knoepfel

Holt sich das Spital Wattwil bald Inspiration im Münstertal? (Bild: Mareycke Frehner)

Es könne nicht sein, dass das Kantonsspital von allen Überlegungen ausgenommen sei, sagte der Arzt und Kantonsrat Thomas Warzinek (CVP, Mels). Er erlebe, dass die Regionalspitäler günstiger arbeiteten. Mühe hat er damit, dass der Verwaltungsrat der Spitalverbunde neben den Kosten die Qualität ins Feld führt. «Das impliziert, dass die Qualität in den kleinen Spitälern tiefer ist.»

Bei älteren Patienten mit multiplen Krankheiten sei es besser, wenn der Arzt den Patienten kenne. Im Kantonsspital würden solche Patienten mehr Untersuchungen unterzogen und viel mehr Medikamente erhalten als in Landspitälern. «Wenige grosse Spitäler sanieren Ihr Unternehmen, aber die volkswirtschaftlichen Kosten sind höher», sagte Thomas Warzinek an die Adresse von Bruno Glaus. Fallzahlen seien nur in der Chirurgie von Bedeutung, nicht in der Inneren Medizin.

Werden die Prämien bald unbezahlbar?

Thomas Warzinek habe das Konzept eines ambulanten Gesundheitszentrums beschrieben. Er sehe das als Bestätigung, sagte Bruno Glaus. Ambulatorien hätten andere Abläufe als Spitäler. Es gelte, das Richtige anzubieten statt Betten, die es nicht mehr brauche. Wattwil habe im Mittel einen Notfall pro Nacht. Die Vorhaltekosten seien hoch, sagte Bruno Glaus.

Wenn nichts geschehe, werde der Mittelstand in fünf Jahren die Krankenkasse nicht mehr zahlen können, warnte Gerhard Pfister, Präsident der CVP Schweiz. Er sieht das regionale Gesundheitszentrum (Kleinspital) Münstertal als Vorbild fürs Toggenburg. Dort arbeiteten Hausärzte sowie Ärzte, die alltägliche Krankheiten und Unfälle behandeln können. Auf ein Votum von Thomas Warzinek bestätigte er, dass das Gesundheitszentrum im Münstertal auch stationäre Betten hat. Das Zentrum nennt sich das kleinste Spital der Schweiz. Die Gemeinde Müstair zählt nur rund 1500 Einwohner.

Kantonsrat Mathias Müller sagte, das Spital Wattwil sei mit 230 Beschäftigten der grösste Arbeitgeber im Tal. Ganz abgesehen davon würden in Wattwil in nachts keine Operationen mehr durchgeführt. Der Stadtpräsident kritisierte «Wahrnehmungsstörungen». Für Kantischüler aus dem Linthgebiet sei es «wahnsinnig weit» nach Wattwil, sagte er ironisch. Für Patienten aus dem Toggenburg liege das Spital Uznach hingegen nah.