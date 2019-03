Mühlrüti: Motorrad in Schlucht gestürzt Ein Unfall zwischen einem Motorrad mit Seitenwagen und einem Lieferwagen führte auf der Fischingerstrasse am Samstag dazu, dass das Töff-Gespann sich zweimal überschlug und ein steiles Bord hinunterstürzte. Der Fahrer des Töffs wurde leicht verletzt.

Ein 69-jähriger Mann fuhr am Samstag mit seinem Motorrad mit Seitenwagen auf der Fischingerstrasse von Mühlrüti Richtung Fischingen. Höhe Bruderwald kam er in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lieferwagen eines 37-jährigen Mannes. Durch die Kollision wies es das Motorradgespann ab und stürzte das steile Bord hinunter. Nachdem es sich zweimal überschlagen hatte, kam es im Bach zum Stillstand. Der 69-Jährige wurde dabei gemäss der Kantonspolizei eher leicht verletzt und wurde von der Rettung betreut. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 10000 Franken. (kapo)