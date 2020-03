Mühlrüti: Autofahrerin verunfallt ohne Fremdeinwirkung und wird leicht verletzt Eine 20-jährige Autofahrerin verunfallte auf dem Weg von Mühlrüti nach Steg und verletzte sich leicht.

Das Auto prallte in die Steinwand neben der Strasse. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Montagmorgen verunfallte eine 20-jährige Autofahrerin im Burgstock ohne Fremdeinwirkung. Sie fuhr um etwa 8.30 Uhr von Mühlrüti über den Hulftegg-Pass in Richtung Steg. In einer Rechtskurve geriet ihr Auto ins Rutschen und glitt auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Dort kollidierte das Auto frontal mit der angrenzenden Steinwand und kam anschliessend zum Stehen. Die Autofahrerin verletzte sich leicht, konnte aber selbständig einen Arzt aufsuchen.