Mountainbike Am Sonntag beginnt für Ramona Forchini die Wettkampfsaison – die Wattwilerin blickt dem Start mit gemischten Gefühlen entgegen Weltmeisterin mit dem Team, erster Weltcup-Podestplatz, mehrere Top-Ten-Plätze. Die Toggenburger Bikerin Ramona Forchini schaut noch immer stolz auf das vergangene Jahr zurück. Weil sie im Winter mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte, zeigt sie sich vor der bald startenden Rennsaison weniger optimistisch.

Ramona Forchini verbrachte zuletzt ein paar Tage im Tessin, wo sie bei idealen Bedingungen trainieren konnte. Bild: PD

Die Vorfreude auf die Rennsaison ist noch etwas verhalten. Wenige Tage vor ihrem ersten Start am nächsten Sonntag in Gränichen kann die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini nicht richtig einordnen, was in den kommenden Monaten auf sie zukommt.

Ihre Vorbereitung ist nicht planmässig verlaufen. Immer wieder ist sie durch gesundheitliche Einschränkungen zurückgeworfen worden. Zuletzt lag sie während des Trainingslagers in Italien (11. bis 25. Februar) mit einer Magen-Darm-Grippe während zehn Tagen im Bett.

Ans Aufgeben denkt die 28-Jährige nicht. Sie müsse die Rennsaison aber langsam angehen und dürfe vorerst keine allzu hohen Erwartungen haben. Dazu meint sie: «In meiner jetzigen Situation muss es mein Ziel sein, zum Start der Weltcup-Saison im Mai eine gute Form abrufen zu können.»

Den Sieg zu wiederholen, ist kaum möglich

Deshalb ist es auch verständlich, dass sie sich vor dem ersten Rennen des Swiss Bike Cup vom kommenden Sonntag zurückhaltend äussert: «Aufgrund meines herausfordernden Winters fahre ich ohne grosse Erwartungen nach Gränichen. Ich werde das abrufen, was beim derzeitigen Trainingsrückstand möglich ist.»

Dabei hat sie durchaus positive Erinnerungen an den rennsportverrückten Ort im Kanton Aargau. «Ich bin vor neun Monaten als Erste über die Ziellinie gefahren und das hat mir einen richtigen Schub für den weiteren Saisonverlauf gegeben.»

Und der hatte es richtig in sich. Die Wattwilerin holte sich im Juli in Andorra ihren ersten Weltcup-Podestplatz, klassierte sich noch mehrmals in den Top Ten und sicherte sich mit dem Team ihren insgesamt dritten WM-Titel.

Das Jahresprogramm beinhaltet 30 Rennen

Gelegenheiten, für Aufsehen zu sorgen, gibt es auch in diesem Jahr zur Genüge. Ein Blick auf ihren Rennkalender zeigt, dass zurzeit rund 30 Starts geplant sind. Eine Woche nach der Saisonpremiere plant Forchini, beim ÖKK-Cup im Tessin an den Start zu gehen.

Der Weltcup beginnt dann im Mai im tschechischen Nove Mesto, wo am 12. und 14. Mai gleich zwei Rennen auf dem Programm stehen. Am intensivsten dürfte der Juni ausfallen. Mit der Schweizer Meisterschaft in Crans Montana sowie dem Heimweltcup auf der Lenzerheide wird der Monat so richtig lanciert. Im zweiten Teil folgen zwei weitere Weltcup-Rennen in Österreich sowie als vorläufiger Saisonhöhepunkt die Europameisterschaften im polnischen Krakau.

An der WM möchte sie dabei sein

Nach dem Gastspiel der Weltcup-Fahrerinnen und Weltcup-Fahrer Ende Juni/Anfang Juli in Italien (Val di Sole) steht nach einer mehrwöchigen Wettkampfpause im Sommer der Saisonhöhepunkt auf dem Programm: die Weltmeisterschaften im schottischen Glasgow. An diesen möchte die Toggenburgerin unbedingt teilnehmen, denn das Team geht als Titelverteidiger an den Start.

Stand jetzt würde die Weltcup-Saison im Oktober mit zwei Rennen in Übersee (Kanada und USA) enden, wobei zurzeit noch nicht entschieden ist, ob Ramona Forchini daran teilnimmt. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik und ziemlich weit weg. Vorerst nimmt sie Schritt für Schritt. Optimistisch stimmen sie die letzten Tage.

Am vergangenen Wochenende weilte sie im Tessin und verbrachte fünf Stunden am Stück auf dem Bike. «Das hat es bei mir schon lange nicht mehr gegeben, aber es hat richtig gutgetan, zudem konnten wir dem Schnee und der Kälte ausweichen und fanden ideale Bedingungen vor.» Vor ihrem ersten Auftritt am Wochenende sagt sie: «Ich bin im Moment einfach glücklich, dass ich pünktlich auf das erste Schweizer Rennen zurück bin und wieder Wettkampfluft einatmen darf.»