Mountainbike Vor der Europameisterschaft in München: Deshalb kann sich Bikerin Ramona Forchini nicht optimal auf die Titelkämpfe vorbereiten Die Wattwiler Bikerin Ramona Forchini geniesst vor der intensivsten Phase ihrer Saison die Ruhe zu Hause. Nach ihrem Podestplatz in Andorra blick sie zwar optimistisch aber auch leicht verunsichert auf die kommenden Titelkämpfe.

Ramona Forchini hat sich in der Heimat auf die kommenden Titelkämpfe vorbereitet. Bild: Maxime Schmid

Das letzte Rennen von Ramona Forchini liegt vier Wochen zurück, es wird ihr ewig in Erinnerung bleiben. Erstmals gelang ihr der grosse Coup und sie fuhr in Vallnord in Andorra auf das Podest eines Elite-Weltcup-Rennens.

Dieses Ergebnis hat ihr erneut aufgezeigt, dass sie auf Augenhöhe mit der Weltspitze ist. Ob es im selben Stil an den kommenden Titelkämpfen weitergeht, beantwortet sie mit Zurückhaltung: «Wenn nichts dazwischenkommt und ich mich gut fühle, ist vieles möglich.» Mit Dazwischenkommen meint sie auch ihre körperliche Verfassung. Nach ihrem Podestplatz hat sie im Hinblick auf die intensive Saisonphase im Training Tempo rausgenommen.

Sechs Rennen in 15 Tagen

«Ich wollte auf die Titelkämpfe nichts riskieren und habe etwas zurückgeschraubt. Ich fühlte mich gut und wollte danach wieder einsteigen. Doch seit einigen Tagen fühle ich mich nicht hundert Prozent gesund, weshalb ich weiterhin ausserplanmässig im Schongang unterwegs bin», so Forchini. Nun hofft sie, dass sie bis zum Wettkampf wieder zu alten Kräften findet.

Am 20. August bestreitet die Bike-Elite die Europameisterschaften im Cross Country in München. Drei Tage später steht im französischen Les Gets bereits die Qualifikation zur Shorttrack-WM und am Freitag dessen Finale auf dem Programm. Sonntags werden die Weltmeisterschaften mit den Cross-Country-Rennen abgeschlossen. Das Mammutprogramm mit sechs Rennen an 15 Tagen vervollständigt der Weltcup am ersten September-Wochenende im italienischen Val di Sole.

Forchini nimmt es Schritt für Schritt

Vorerst konzentriert sich die 28-jährige Toggenburgerin auf ihren Auftritt an den Europameisterschaften in München. «Die Strecke befindet sich im Olympiapark und wurde komplett neu angelegt. Ich weiss einzig, dass pro Runde knapp 4,5 Kilometer und 160 Höhenmeter zu bewältigen sind. Ich freue mich auf diesen Grossanlass.»

Mit acht Fahrerinnen schöpft das Schweizer Frauenteam das Kontingent komplett aus. «Klar schaut man sich während des Rennens die Entwicklung an und führt keine Verfolgergruppe an eine Schweizer Führung heran. Die Fahrerinnen konnten bislang aber immer eigenständig fahren», sagt Forchini auf die Frage, ob es innerhalb des Teams eine Hierarchie gebe. Und weiter:

Ramona Forchini, Bikerin aus Wattwil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Grundsätzlich geht man als Einzelkämpferin an den Start. Wer schnell unterwegs ist, soll zufahren.»

Ein Spitzenplatz im Hinterkopf

Was ist in der bayerischen Metropole möglich? «Ich kann mich gut einschätzen und bin bei solchen Angelegenheiten realistisch. Wenn ich ein gutes Gefühl habe und mir die Strecke zusagt, ist ein Spitzenplatz möglich», so Forchini. Dabei erwähnt sie den neunten Platz an den Europameisterschaften im Jahr 2018. «Diesen zu wiederholen, ist nach der nicht plangemässen Vorbereitung mein neues Ziel und wenn es noch etwas mehr wird, ist es umso schöner.»

Die Bikerin fährt am Mittwoch nach München. Als Vielreisende sind die rund 270 Kilometer ein Klacks für sie. Dieser Meinung sind auch viele Fans der Toggenburger Bikerin, die ihr Kommen angekündigt haben und für Stimmung an der Strecke sorgen. Für Ramona Forchini ist es eine zusätzliche Motivation, quasi vor der Haustüre für Furore zu sorgen.