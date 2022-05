Mountainbike Start der Weltcup-Saison: So schätzt die Toggenburgerin Ramona Forchini ihre Chancen auf der höchsten internationalen Stufe ein Zuletzt konnte die Toggenburger Bikerin mit dem Sieg beim Swiss Bike Cup in Savognin auf nationaler Ebene glänzen. Nun darf man gespannt sein, wie sich die 27-Jährige beim ersten Weltcup-Rennen der Saison im deutschen Albstadt schlägt.

Ramona Forchini erhofft sich bei ihrem ersten Weltcup-Rennen der Saison eine gute Platzierung. Bild: PD

Wie gut die 27-jährige Ramona Forchini schon in Form ist, zeigte sie an den vergangenen zwei Wochenenden. Beim Swiss Bike Cup in Savognin stand sie am letzten Sonntag zuoberst auf dem Podest. Eine Woche zuvor eroberte sie beim ÖKK Bike Cup Platz fünf. Diese nebst dem Swiss Bike Cup neu lancierte nationale Rennserie wurde von Bike-Legende Nino Schurter und dem ehemaligen Bike-Star Ralph Näf ins Leben gerufen.

Tempi passati: Nun muss Ramona Forchini auf Stufe Weltcup beweisen, ob sie den Anforderungen gerecht werden kann. Am Freitag geht es im deutschen Albstadt im Short-Track-Rennen darum, sich eine möglichst gute Startposition für das Cross-Country-Rennen vom Sonntag zu erarbeiten.

Ihr Startplatz am Freitag ist noch nicht fix

Allerdings weiss die Wattwilerin noch nicht, ob sie am Freitag überhaupt startberechtigt ist. Aufgrund einer hartnäckigen Krankheit hat sie im Frühjahr einige Rennen verpasst, weshalb sie in der Weltrangliste zurzeit nur Position 55 einnimmt. Beim Short-Track-Rennen sind allerdings nur vierzig Fahrerinnen teilnahmeberechtigt. Dazu sagt sie: «Ich erfahre wohl erst am Freitagnachmittag, ob ich an den Start gehen kann.»

Sollte dies nicht der Fall sein, müsste sie sich am Sonntag ganz hinten im Teilnehmerfeld anstellen. «Das wäre sicher kein Vorteil, für eine gute Platzierung würde ich trotzdem alles geben», erklärt sie am Telefon.

SRF zwei überträgt sowohl die Rennen der Frauen als auch jene der Männer live: Am Freitag beginnt die Übertragung des Short-Track-Rennens der Frauen ab 17.25 Uhr. Am Sonntag überqueren die Frauen um 11.30 Uhr die Startlinie. Die Rennen der Männer folgen im Anschluss.