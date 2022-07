Einen ersten, wenn auch kurzen Höhepunkt in der Lenzerheide erlebte Ramona Forchini bereits am Freitagabend. Beim Short-Track-Rennen mit Startnummer 24 ins Rennen gegangen, lag sie in der zweiten Runde zu ihrer eigenen Überraschung an der Spitze des Feldes.

«Es ist relativ einfach nach vorne gegangen und die Spitzenübernahme war ausserplanmässig.» Nach einem Anstieg und der folgenden Rechtskurve unterlief ihr dann ein Missgeschick: «Ich habe zurückgeschaut, war ein wenig unachtsam und bin dadurch auf dem Schotter ausgerutscht.»

Sie konnte zwar nochmals aufschliessen, was aber sehr viel Kraft gekostet hat. Letztlich beendete sie das Short-Track-Rennen auf Rang 21 und sicherte sich damit die dritte Startreihe für das Cross-Country-Rennen vom Sonntag. (bl)